Los bomberos de Ferrol ponen fin a sus movilizaciones tras los compromisos del Gobierno local

Los bomberos de Ferrol han anunciado en la tarde de este martes la paralización de las movilizaciones que venían manteniendo durante las últimas semanas tras el incendio de Recimil con un joven fallecido y un bombero con una pierna amputada, además de otras dos personas heridas graves.

La decisión llega tras conocer los anuncios en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno celebrada ayer, en la que se comunicó la creación de dos puestos estratégicos en el área de Seguridad: un Coordinador de Seguridad y un Jefe de Área de Seguridad, que trabajará en coordinación directa con los cuerpos de bomberos, policía y Protección Civil.

Desde el colectivo de bomberos señalan que consideran que estas medidas suponen "un avance en la dirección adecuada" y pueden contribuir a mejorar la planificación, la organización y la coordinación en un ámbito tan sensible como es la seguridad ciudadana.

Uno de los puntos determinantes para el cese de las protestas ha sido la confirmación de la llegada de nuevos efectivos, concretamente siete nuevos bomberos procedentes del proceso selectivo del año pasado, quienes ya han superado el reconocimiento médico y seis integrantes de la bolsa de empleo, vinculados a la oferta pública de empleo (OPE) de 2026, que permanecerán operativos hasta su incorporación definitiva.

Asimismo, también valoran favorablemente la voluntad expresada respecto al paso del subgrupo C2 a C1, "confiando en que su tramitación se lleve a cabo con la diligencia necesaria para evitar demoras".

Escenario de confianza y diálogo

A pesar del optimismo, el cuerpo advierte que todavía quedan cuestiones pendientes de resolución, especialmente en lo relativo a la definición de responsabilidades y la clarificación de los servicios mínimos que deben conformar la guardia.

No obstante, consideran que las medidas actuales permiten abrir una etapa basada en la negociación constructiva.

En un comunicado, los bomberos de Ferrol han querido agradecer explícitamente el "respaldo constante y masivo" de la ciudadanía durante las protestas, así como la solidaridad de otros cuerpos de bomberos de Galicia que se desplazaron a la ciudad para apoyarlos.

"Reiteramos nuestro compromiso con el servicio público y con la búsqueda de soluciones responsables y duraderas", concluye el colectivo, que prioriza ahora la estabilidad del servicio para garantizar la seguridad de los vecinos de Ferrol.