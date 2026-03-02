Ferrol impulsa su mayor refuerzo de personal municipal en años con 93 nuevas plazas públicas

El Concello de Ferrol ha aprobado la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026, que contempla la incorporación y promoción interna de un total de 93 plazas con el objetivo de reforzar los servicios municipales, especialmente en las áreas de seguridad y atención social.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que la medida supone “un paso más en la modernización de la administración local” y subrayó que el acuerdo fue posible gracias al consenso alcanzado con la mayoría de las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación.

La nueva oferta busca no solo cubrir vacantes, sino consolidar empleo público estable, reducir la temporalidad y mejorar la organización interna del Concello, incorporando personal en servicios considerados estratégicos para la atención diaria a la ciudadanía.

Entre las principales novedades figura la cobertura completa de los puestos en el área de Servicios Sociales, algo que el gobierno local considera un hito al reforzar un departamento clave para la atención a colectivos vulnerables. La OPE incluye además nuevas plazas de educador social, trabajador social y personal vinculado al área de Igualdad.

En materia de seguridad, el plan prevé ampliar la plantilla de la Policía Local con nueve nuevos agentes, lo que permitirá superar el centenar de efectivos al final del mandato. También se reforzará la estructura de mando mediante promociones internas.

El cuerpo de bomberos experimentará igualmente un importante impulso con la incorporación inmediata de 13 efectivos, alcanzando los 50 profesionales, una cifra que no se registraba desde hace más de una década. Además, se mejorará la categoría profesional del personal y se crearán nuevos mandos intermedios para optimizar el funcionamiento del servicio.

Según el alcalde, el Concello pasará de los 423 empleados públicos existentes al inicio del mandato a más de 500 al finalizarlo, tras incrementar la inversión en personal en seis millones de euros durante los últimos presupuestos municipales.