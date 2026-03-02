Desarticulados dos grupos por robos en Ferrolterra con cuatro detenidos

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol-Narón han desarticulado esta semana dos grupos dedicados a la comisión de robos con fuerza en establecimientos y en el interior de vehículos en distintos puntos de Ferrolterra.

La operación se ha saldado con cuatro personas detenidas, que ya han sido puestas a disposición judicial.

El primero de los grupos centraba su actividad en asaltos a locales de la zona. Según informó la Policía, los investigados actuaban sobre establecimientos conocidos, forzando los accesos y causando importantes daños materiales, especialmente en máquinas de cambio una vez en el interior.

Estos hechos habían generado una notable alarma social entre comerciantes y vecinos.

Como resultado de la investigación desarrollada por los agentes, dos personas fueron detenidas en relación con estos robos con fuerza.

El segundo operativo permitió actuar contra otro grupo cuya actividad delictiva se habría concentrado principalmente a finales del pasado mes de enero.

A los detenidos se les atribuyen varios hurtos y robos en el interior de vehículos, así como la sustracción de al menos un coche. Además, habrían utilizado de forma fraudulenta una tarjeta bancaria obtenida en uno de los robos.

Uno de los vehículos sustraídos fue localizado tras sufrir una colisión en las inmediaciones de un conocido asentamiento de la zona, lo que permitió avanzar en la identificación de los presuntos autores. En este segundo dispositivo también fueron arrestadas dos personas.

Los cuatro detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales y judiciales por hechos similares, según indicaron fuentes policiales, y han pasado ya a disposición judicial.