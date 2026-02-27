La Armada conmemora en Ferrol el 489 aniversario de la Infantería de Marina, la más antigua del mundo

El cuartel de Nuestra Señora de los Dolores de Ferrol ha acogido este viernes el acto central conmemorativo del 489 aniversario de la creación de la Infantería de Marina, la más antigua del mundo.

La ceremonia, presidida por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (Ajema), almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, se ha desarrollado simultáneamente en otros puntos del país y ha contado con la presencia de autoridades militares y civiles, según explica Europa Press.

Piñeiro Sánchez ha estado acompañado en la presidencia por el comandante general de la Fuerza de Infantería de Marina, general de división José Luis Souto Aguirre, así como por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; y la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, junto a una nutrida representación de militares.

El acto castrense ha consistido en el izado solemne de la Bandera, la posterior formación de la fuerza, un emotivo homenaje a los que dieron su vida por España y un desfile militar.

Esta conmemoración forma parte de un programa más amplio desarrollado en los últimos días, que ha combinado actividades estrictamente militares con otras de carácter cultural y de divulgación histórica abiertas a la participación ciudadana.

Cuatro siglos y medio de historia

Creada en 1537 por Carlos I con la constitución de las Compañías Viejas del Mar de Nápoles, la Infantería de Marina española ostenta el título de la más antigua del mundo, siendo la primera fuerza organizada específicamente para combatir por tierra y por mar.

Fue con Felipe II, en 1566, cuando se formarían los primeros Tercios de Armada, heredando la antigüedad de aquellas compañías.

En la actualidad, la Fuerza de Infantería de Marina (FIM), con Cuartel General en San Fernando (Cádiz), proporciona a las Fuerzas Armadas una capacidad expedicionaria, polivalente y de alta disponibilidad para la gestión de crisis.

Se articula en torno a la Brigada de Infantería de Marina Tercio de Armada, la Fuerza de Protección de la Armada y la Fuerza de Guerra Naval Especial, con unidades desplegadas en Ferrol, Cartagena, Madrid, San Fernando y Las Palmas de Gran Canaria.

En la actualidad, efectivos de la Infantería de Marina participan en misiones internacionales en Irak, Océano Índico, Mar del Norte, Golfo de Guinea y Rumanía, así como en el Grupo de Combate Expedicionario Dédalo y en actividades de seguridad y cooperación en diversos puntos del globo.

En Ferrol tienen su base dos unidades de la Fuerza de Protección de la Armada: el Tercio del Norte, con sede en el Cuartel de Nuestra Señora de los Dolores, escenario del acto de este viernes, y el Cuartel General de la Fuerza de Protección, ubicado en la Estación Naval de la Graña.