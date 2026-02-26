Un simulacro con explosivos y vertido contaminante obligó a cerrar accesos al puerto de Ferrol

Imagen de una de las actuaciones del simulacro. Puerto de Ferrol - San Cibrao.

El puerto de Ferrol vivió este jueves un amplio simulacro de emergencia que puso a prueba los planes de contingencia ante una supuesta amenaza de ataque y un vertido contaminante.

El ejercicio, desarrollado entre las 11:00 y las 14:00 horas en la dársena interior, obligó a cerrar la Carretera Baja y el Paseo de la Marina, además de afectar a accesos y edificios administrativos.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao coordinó el operativo, que simuló inicialmente un incremento del nivel de protección tras detectarse una posible amenaza contra las instalaciones portuarias.

La situación se agravó con el hallazgo ficticio de varios artefactos explosivos en distintos puntos del recinto y en un buque atracado en el muelle del Cerramiento Norte, lo que activó los protocolos de evacuación y coordinación de emergencias.

Durante el ejercicio también se recreó un vertido contaminante en las inmediaciones del buque, en un radio aproximado de un kilómetro, lo que obligó a activar el procedimiento anticontaminación y a movilizar recursos específicos.

En el simulacro participaron efectivos de la Policía Portuaria, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, bomberos, 112, Capitanía Marítima de Ferrol, Remolcadores de Ferrol, Amarradores del Puerto y Ría de Ferrol, el Intecmar y la Armada, además de personal de la propia Autoridad Portuaria.

El operativo implicó la evacuación de distintos edificios, incluida la sede de la Autoridad Portuaria, así como restricciones en los controles de acceso al puerto interior y al muelle Fernández Lareda.

El tráfico fue desviado por la Carretera Alta, la rúa Breogán y la Cuesta de Mella.