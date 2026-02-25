Tejero reprochó al Gobierno que le enviara a una celda "llena de humedad" a Mugardos (Ferrol)

Archivo - Interior del Congreso de los Diputados durante el intento de Golpe de Estado Europa Press - Archivo

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero criticó que el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo le trasladara a una celda "llena de humedad" en el castillo de La Palma, en el municipio Mugardos (A Coruña), "a 650 kilómetros" de Madrid y sin que un juez lo acordara.

Lo hizo su defensa en un escrito dirigido al Ministerio de Defensa y fechado el 28 de julio de 1981, meses después del intento de golpe de Estado, y que ahora el Gobierno ha desclasificado con el nombre 'Traslado de peticiones de los abogados de los condenados'.

Su abogado emitió "protesta por las infracciones procedimentales cometidas en la tramitación del proceso", reprochando que el traslado se hizo "de forma claramente anticonstitucional".

"A mayor abundamiento, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares no atribuye al Ministerio de Defensa competencia para trasladar por su propia iniciativa, sino que la iniciativa en todo caso tiene que ser de la autoridad judicial competente", indicó.

Según el letrado, Tejero se encontraba "enfermo, afectado de reuma, en una prisión militar llena de humedad y, asimismo, de anemia", alegó.

Y en el mismo escrito manifestó que fue "testigo de la sorpresa del Juez Especial Instructor cuando se enteró del traslado por televisión".

QUE LE TRASLADASEN A ALCALÁ DE HENARES

"El traslado a más de 650 kilómetros del domicilio de su letrado y del domicilio del tribunal, origina una evidente indefensión. No fue acordado por la autoridad judicial competente, sino por un órgano del Poder Ejecutivo manifiestamente incompetente, en virtud de un acto nulo de pleno derecho", insistió.

La defensa de Tejero apeló a "la necesidad, como el resto de los letrados defensores, de estar en permanente consulta y cambio de impresiones con su cliente".

"Y esa necesidad, que cualquiera de los restantes letrados tiene fácilmente resuelta por encontrarse todos los procesados en el mismo territorio jurisdiccional de Madrid, será un grave obstáculo, dada la distancia a que Tejero se encuentra, tras su arbitrario e inconstitucional traslado al castillo de La Palma, creándose de esta forma una total indefensión, aberrante en cualquier Estado de derecho", apostilló.

Por ello, reclamó que se trasladara a Tejero al Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (Madrid), "donde tenía que estar en la actualidad".