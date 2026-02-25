Condenados a 18 años los autores del crimen de la gallega Matilde Muñoz en Indonesia

Matilde Muñoz, en una foto difundida por su familia cuando desapareció. El Español.

La Justicia de Indonesia ha impuesto 18 años de prisión a los dos hombres responsables de la muerte de la gallega Matilde Muñoz, de 72 años, asesinada el pasado mes de julio en la isla turística de Lombok.

La sentencia, tal y como informa EL ESPAÑOL, fue dictada por un tribunal de Mataram, donde se desarrolló el juicio que comenzó el pasado 17 de diciembre, y coincide con la pena solicitada por la Fiscalía al inicio de la vista oral.

Los condenados, un empleado y un antiguo trabajador del hotel donde se hospedaba la víctima, admitieron durante el juicio haber entrado en su habitación de madrugada con la intención de robar dinero y objetos personales.

Según declararon, Matilde se despertó y, al verse sorprendidos, los acusados reaccionaron de manera violenta y acabaron asfixiándola.

La Fiscalía los acusó de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que en Indonesia pueden acarrear incluso la pena de muerte, aunque finalmente el tribunal optó por la condena de 18 años.

La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue la asfixia, y también se detectaron lesiones en la cabeza, el cuello y el pecho, producto de golpes contundentes.

El estado avanzado de descomposición del cuerpo obligó a los peritos forenses a realizar un análisis exhaustivo para determinar con precisión las causas del fallecimiento. Los restos de la víctima fueron hallados semanas después enterrados en una playa de Senggigi, en la zona de Dusun Loco, tras la confesión de los implicados.

Aparecieron boca abajo, conservando parte de su ropa y algunas de sus joyas personales, entre ellas collares con colgantes de caracol y una figura de Buda.

Matilde Muñoz, natural de Ferrol y residente en Baleares, había viajado a Lombok para pasar unos días de descanso y bienestar.

Según explicó su familia, la mujer tenía reservadas 20 noches en el hotel Bumi Aditya, ubicado cerca de la playa de Senggigi.

Su desaparición comenzó a generar preocupación cuando, días después de su ausencia, se envió un mensaje desde su teléfono móvil con graves faltas de ortografía que no coincidían con la forma de escribir de Matilde. En el mensaje se indicaba que debía viajar a Laos, un hecho que nunca ocurrió y que la familia considera una coartada organizada por los asesinos o sus posibles cómplices.

El suceso puso de manifiesto las contradicciones del personal del hotel, que según los familiares podría haber estado implicado en los hechos o haber facilitado la situación de alguna manera.

Desde el primer momento, la familia sospechó que Matilde había sido víctima de un crimen, y las investigaciones policiales confirmaron estas sospechas, culminando con la confesión de los dos implicados, identificados como S.U., de 33 años, y H.R., alias G., de 29 años.