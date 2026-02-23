Ferrol instalará un ascensor en Rúa Rampa para unir A Magdalena y Canido

Imagen de la zona donde se ejecutará la intervención. Concello de Ferrol.

El Ayuntamiento de Ferrol ha dado luz verde al proyecto de reforma integral de la Rúa Rampa, una actuación que permitirá mejorar la conexión peatonal entre los barrios de A Magdalena y Canido mediante la instalación de un ascensor urbano.

La intervención, aprobada en Xunta de Goberno local, cuenta con un presupuesto base de licitación de 799.999,99 euros y un plazo de ejecución estimado de ocho meses.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que se trata de una reivindicación histórica de la vecindad. La actuación se enmarca en el convenio firmado en abril de 2025 con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, dotado con 12 millones de euros para la transformación urbana de los barrios.

Dentro de ese plan, el Gobierno local destinará a Canido más de 1,1 millones de euros, que incluyen el ascensor en Rúa Rampa, la reurbanización del final de la avenida Doutor Fleming y la mejora de la comunicación peatonal entre las calles Alonso López e Ignacio Martell.

Un desnivel de 14 metros

En la actualidad, Rúa Rampa conecta la avenida Doutor Fleming con la calle Méndez Núñez, salvando un desnivel de 14 metros que dificulta el tránsito, especialmente a personas mayores, con movilidad reducida o familias con carritos. Las escaleras y rampas existentes no cumplen con la normativa vigente y presentan un notable desgaste.

El elemento central del proyecto será un ascensor público con acceso desde Méndez Núñez, capaz de salvar un desnivel de 9,50 metros.

Tendrá dos puertas enfrentadas y un diseño integrado en el entorno, adaptado a la escala de las viviendas próximas. Incorporará cabina adaptada, botoneras en braille y alto relieve, contraste cromático, sistema de alarma, pasamanos ergonómico y espejo para facilitar la salida.

Además, será parcialmente transparente, contará con iluminación led eficiente y sistema de emergencia con autonomía de tres horas.

Junto al ascensor se construirá un nuevo tramo de escaleras y una rampla-pasarela elevada con pendiente inferior al 6%, que garantizará un itinerario alternativo accesible. Esta pasarela ofrecerá vistas hacia el parque situado al oeste y reforzará la sensación de seguridad en el recorrido.

Nueva plaza y renovación integral

El segundo tramo de la calle será renovado por completo, adaptando su pendiente y creando zonas ajardinadas con sistema de riego y áreas de descanso. En la conexión con Doutor Fleming se ampliará el espacio para habilitar una pequeña plaza vinculada al CEIP Cruceiro de Canido, concebida como punto de encuentro seguro.

El proyecto incluye también la renovación del alumbrado público, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la mejora del sistema de recogida de aguas pluviales. Se empleará una estructura mixta de metal y hormigón, pavimento con losas prefabricadas en tono rojizo y acabados adaptados a criterios de accesibilidad.

Las barandillas combinarán chapa y pletinas metálicas, y el tramo cubierto de escaleras contará con madera termotratada sobre estructura metálica.