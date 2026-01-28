Una persona intoxicada en Ares (A Coruña) por la mala combustión de una estufa de leña

Un vecino de Ares, en A Coruña, ha sufrido una intoxicación por monóxido de carbono debido a la mala combustión de una estufa de leña, por lo que tuvo que ser evacuado a un centro sanitario.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, los hechos ocurrieron este martes por la noche, en un domicilio de Cervás en el Concello de Ares. El 112 recibió una llamada alertando de la situación en una vivienda con cuatro ocupantes, uno de ellos presentaba síntomas de intoxicación.

Hasta el lugar se desplazaron miembros del GES de Mugardos, la Guardia Civil y profesionales sanitarios del 061. Los servicios de Emergencias ventilaron la vivienda, pero uno de los ocupantes tuvo que ser trasladado a un hospital.