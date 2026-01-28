Ofrecido por:
Una persona intoxicada en Ares (A Coruña) por la mala combustión de una estufa de leña
En el interior de la vivienda se encontraban varios ocupantes, pero solo uno de ellos presentaba síntomas de intoxicación
Te puede interesar: Varios heridos, entre ellos dos diputados del PP, en el accidente múltiple en la AP-9 con al menos 20 vehículos implicados
Un vecino de Ares, en A Coruña, ha sufrido una intoxicación por monóxido de carbono debido a la mala combustión de una estufa de leña, por lo que tuvo que ser evacuado a un centro sanitario.
Según ha informado el CIAE 112 Galicia, los hechos ocurrieron este martes por la noche, en un domicilio de Cervás en el Concello de Ares. El 112 recibió una llamada alertando de la situación en una vivienda con cuatro ocupantes, uno de ellos presentaba síntomas de intoxicación.
Hasta el lugar se desplazaron miembros del GES de Mugardos, la Guardia Civil y profesionales sanitarios del 061. Los servicios de Emergencias ventilaron la vivienda, pero uno de los ocupantes tuvo que ser trasladado a un hospital.