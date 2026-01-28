Los grupos de la oposición de Ferrol presentan una moción para reforzar el servicio de Bomberos

Imagen de la rueda de prensa conjunta de la oposición y bomberos. Ferrol en Común.

Los grupos municipales del PSOE, BNG y Ferrol en Común han presentado en el Pleno del Ayuntamiento de Ferrol una moción en defensa del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, con el objetivo de garantizar la continuidad, eficiencia y dignidad del trabajo de los bomberos municipales.

La iniciativa surge tras semanas de preocupación por la "posible privatización" de parte de los servicios de extinción de incendios, y en un contexto en el que el cuerpo de bomberos de Ferrol es uno de los más valorados por la ciudadanía, tanto por su labor cotidiana como por su intervención en emergencias de carácter internacional, como la Dana en Valencia, los incendios en Ourense o las labores humanitarias tras el terremoto en Turquía.

Los portavoces de los tres grupos municipales subrayan que, más allá de la visibilidad pública y el reconocimiento institucional, persisten carencias organizativas y retributivas, así como falta de escucha por parte del gobierno municipal, que ha generado malestar en el colectivo.

Entre las principales demandas destacan la ampliación y reorganización de la plantilla, con la creación de cuatro plazas adicionales para alcanzar un total de 59 profesionales distribuidos entre jefes, oficiales, cabos y bomberos, siguiendo la propuesta histórica del propio cuerpo.

Asimismo, solicitan una revaluación de los complementos específicos, teniendo en cuenta la peligrosidad, el esfuerzo físico y la turnicidad del trabajo, especialmente para los bomberos conductores, cuyos ingresos se han visto disminuidos en comparación con otros colectivos municipales.

La moción también propone la apertura de un canal de diálogo directo entre el alcalde y el cuerpo de bomberos, con el fin de negociar acuerdos sobre sus reivindicaciones y restablecer la confianza tras el trato recibido en los medios durante las últimas semanas.

Además, se exige la garantía de cobertura de todas las plazas previstas en la RPT aprobada por el Ayuntamiento, así como la negociación inmediata y transparente con todos los grupos municipales del convenio con el Consorcio Provincial de Bomberos.

Según los portavoces de PSdeG-PSOE, BNG y Ferrol en Común, la moción busca proteger un servicio público fundamental, que opera en condiciones complejas y con escasos medios, y asegurar que las mejoras sean reales, sostenibles y reconocidas.