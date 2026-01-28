Desarticulada una red de cocaína en Ferrol con seis detenidos y más de 10.000 dosis incautadas

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en las localidades de Ferrol y Rubí (Barcelona) en el marco de la operación Oxford, dando por desarticulada parte de una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en la comarca de Ferrolterra.

En el operativo se incautaron más de 10.000 dosis de cocaína de gran pureza, además de dinero en efectivo y vehículos.

La investigación se inició a mediados de 2025, coordinada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Ferrol-Narón, con la participación de UDYCO Barcelona.

El punto de partida fue la colaboración ciudadana, que alertó de la existencia de varios individuos dedicados a la venta de drogas en el barrio del Inferniño, lo que permitió identificar a los miembros de la red y su modus operandi.

La organización centralizaba los pedidos a través de un teléfono, desde el que se gestionaban encargos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Tras recibir las solicitudes, repartidores realizaban las entregas en coche o patinete eléctrico, una logística que facilitó la distribución al por menor y permitió desactivar seis puntos negros de venta en la ciudad de Ferrol.

Durante la operación también fue detenido uno de los proveedores en la localidad de Rubí, donde se localizaron importantes cantidades de dinero en metálico y una gran plantación de marihuana.

En ese emplazamiento fueron arrestadas tres personas en situación irregular que trabajaban en las instalaciones.

En total, la actuación policial permitió intervenir más de 10.000 dosis de cocaína, 60.000 euros en efectivo, tres vehículos y numerosos efectos para la adulteración y manipulación de sustancias.

La organización aplicaba estrictas medidas de seguridad, rotando a los vendedores cada dos o tres meses y enviándolos de regreso a Madrid o Barcelona tras su periodo de actividad en Ferrol, dificultando su identificación.

Tras pasar a disposición judicial, uno de los detenidos ha ingresado en prisión.