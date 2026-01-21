Susto en Narón (A Coruña) por un cortocircuito en un edificio

Un cortocircuito en el cuadro de contadores de un edificio situado en la carretera de Cedeira, número 14, generó este martes una intervención de emergencia tras alertar los vecinos de la presencia de humo y olor a quemado en la ciudad de Narón, en A Coruña. El aviso se registró a las 11:30 horas.

A la llegada de los servicios de emergencia, no se detectaron llamas visibles, aunque sí un fallo eléctrico en uno de los fusibles, además de temperatura elevada en el cuadro, confirmada mediante cámaras térmicas.

Ante esta situación, se procedió a cortar el suministro eléctrico en la zona afectada para evitar riesgos mayores.

Los equipos intervinientes indicaron la necesidad de que un técnico especializado lleve a cabo la reparación del sistema eléctrico, quedando la incidencia controlada a las 12:09 horas.

No se registraron daños personales como consecuencia del suceso.