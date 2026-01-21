El puerto de Ferrol consolida la tendencia al alza con un aumento del 5% en sus tráficos en 2025

Las previsiones de estabilidad se cumplieron en el puerto de Ferrol para un año de transición como 2025. Suponen la continuidad de un plan de trabajo para la transformación de los muelles tras haber registrado una tendencia al alza de sus tráficos.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao cerró el ejercicio 2025 en positivo con 6.985.745 toneladas, 332.396 más que en 2024. Supone un incremento en los tráficos del 5% "en un año en el que el sistema portuario nacional se ha visto especialmente afectado por las tensiones geopolíticas que han incidido en las rutas comerciales", destaca la entidad.

"Los datos de 2025 coinciden con las previsiones que teníamos en la Autoridad Portuaria. Sabíamos que este era un año de transición y que los tráficos serían similares a los del ejercicio anterior. Seguimos, por lo tanto, en la línea marcada en el plan de trabajo para la transformación de nuestros puertos", considera el presidente del organismo portuario, Francisco Barea.

En 2026 la previsión es continuar con una evolución paulatina de los tráficos "en un año clave", ya que se finalizará la obra de la conexión ferroviaria que supondrá un punto de inflexión para Ferrol. "Esto, unido al avance de proyectos en marcha como las terminales de líquidos o la incorporación de nuevas empresas, contribuirán a que en los próximos años nuestros muelles intensifiquen su actividad", apunta Barea.

Graneles y contenedores

Atendiendo al tipo de mercancía, la general es la que ha experimentado un mayor incremento, de 673.193 toneladas a 893.133 en 2025, un 32,67 % más. Los graneles líquidos experimentaron un aumento del 20,91%, un total de 2.762.585 toneladas.

Durante el último año se han movido en los puertos de Ferrol y San Cibrao 3.330.028 toneladas de graneles sólidos frente a los 3.695.330 del 2024.

En la terminal de contenedores de Yilport se contabilizaron en 2025 un total de 233.048 toneladas frente a las 135.617 del pasado ejercicio, un repunte de 71,84%.

En el caso de San Cibrao, la situación de Alcoa hace mella en los resultados. Los tráficos descendieron un 7,62%, con 2.878.673 toneladas movidas frente a las 3.116.117 de 2024 y lejos de los 5,4 millones de hace tres años.