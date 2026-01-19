Luz verde a la Senda do Trece, una histórica demanda vecinal de Narón (A Coruña)

El Ayuntamiento de Narón y la Diputación de A Coruña han dado luz verde al proyecto de la Senda do Trece, una actuación largamente reivindicada por la vecindad de Sedes y San Xiao para mejorar la seguridad de los peatones en la carretera DP-5404.

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, presentaron el proyecto a los vecinos en un acto celebrado este lunes, en el que también participaron la diputada de Vías y Obras, Mónica Rodríguez, y los concejales de Obras y Medio Ambiente, Pablo Mauriz y Manuel Ramos.

La intervención responde a una demanda histórica del Ayuntamiento de Narón, trasladada en reiteradas ocasiones a la administración provincial, para dotar de aceras o sendas peatonales a las carreteras de titularidad provincial, especialmente en tramos con tráfico intenso y ausencia total de espacios seguros para los peatones.

Esta reclamación fue respaldada en 2023 por el Pleno municipal, que aprobó una declaración institucional apoyando expresamente la petición vecinal y solicitando una solución urgente a la Diputación.

Durante la presentación, la alcaldesa subrayó la importancia de la actuación al tratarse de "una carretera con un tráfico importante en la que la vecindad no tiene ni siquiera cómo acceder con seguridad a las viviendas colindantes".

Ferreiro calificó la obra como "necesaria y muy útil" y agradeció que la Diputación "haya tenido en cuenta esta demanda histórica para que se materialice cuanto antes".

Por su parte, el presidente de la Diputación destacó que se trata de una actuación "reclamada desde hace mucho tiempo por la vecindad" y explicó que permitirá ejecutar una senda peatonal de 1,80 metros de ancho a lo largo de kilómetro y medio por la margen izquierda de la vía, en una primera fase de un proyecto más amplio.

González Formoso remarcó que la intervención "redunda directamente en la seguridad viaria" y expresó su deseo de que las obras puedan iniciarse en el menor plazo posible.

El proyecto

Según detalló la diputada Mónica Rodríguez, el proyecto contará con un presupuesto de 480.000 euros y contempla un trazado que discurre muy próximo a algunas viviendas, lo que obligará a ajustar puntualmente el eje de la carretera.

La senda estará pavimentada en hormigón, incluirá un sistema de recogida de aguas pluviales y la señalización necesaria para garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Las obras implicarán además el desplazamiento de postes de luz y telecomunicaciones, así como la expropiación de determinados terrenos, y tendrán un plazo de ejecución estimado de seis meses.