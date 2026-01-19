Condenan a 3 años de cárcel a un hombre que abusó en Narón (A Coruña) de la sobrina de su mujer

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la pena de 3 años de cárcel para un hombre que abusó sexualmente de la sobrina de su mujer cuando la menor, que tenía 11 años, se quedó a dormir en su casa, ubicada en Narón (A Coruña).

En concreto, la sala de lo Civil y Penal del TSXG ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el varón, confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña del pasado 13 de octubre de 2025, que condenó al procesado a 3 años de prisión como autor de un delito de abuso sexual.

Además, se le impuso la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima durante 5 años y un periodo de libertad vigilada de otros 5 años. También tendrá que pagar 15.000 euros a la menor por los daños morales causados.

Los hechos

En la relación de hechos probados, la sentencia recogía que todo ocurrió en septiembre de 2020, cuando la menor quedó a dormir en casa de su tía, mujer del ahora condenado.

Esa noche, el hombre entró en la habitación donde dormía la menor junto a su hijo (primo de la víctima) y, "llevado por su ánimo libidinoso", realizó tocamientos en la zona vaginal de la niña por debajo de la ropa interior.

La menor trató de refugiarse en el baño, entrando también su tío político y volviendo los dos a la habitación. Cuando trató de intentar nuevos tocamientos, la niña le dijo que parase y se fue al cuarto donde estaba su tía, pidiéndole que la llevase a casa. Una vez allí, le confesó a los padres lo ocurrido.