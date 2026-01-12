Un accidente entre dos vehículos en la entrada de la autopista en Narón (A Coruña) moviliza a bomberos

El SPEIS de Narón, en A Coruña, intervino en el día de hoy en un accidente entre dos vehículos en el acceso a la autopista AP-9 en la localidad naronesa, en el barrio de Freixeiro.

Tras ser requeridos por varios particulares que presenciaron el siniestro, los bomberos se desplazaron desde la base situada en el polígono de Río do Pozo para proceder a las tareas de auxilio.

Una vez personados en el lugar, constataron que no existían personas heridas. Por ello, realizaron las tareas preventivas de tráfico hasta la llegada de los agentes de la autoridad responsables, que se hicieron cargo de las actuaciones.