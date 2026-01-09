Comienzan en Ferrol las obras de la Ciudad del Deporte en Fimo con una inversión de 5,7 millones

La Ciudad del Deporte de Fimo, en Ferrol, ya es una realidad en marcha. La concellería de Urbanismo, dirigida por Blanca García, ha informado de que ya han comenzado los trabajos previos al inicio de las obras incluidas en el proyecto básico y de ejecución de este ambicioso complejo deportivo, que cuenta con una inversión superior a los 5,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

El proyecto convertirá Fimo en un centro multideportivo de referencia, destinado al entrenamiento, la competición y la práctica de actividades físicas tanto para clubes y deportistas federados como para la población en general. Además, la actuación permitirá corregir el aislamiento del antiguo recinto ferial, creando un gran parque urbano que conectará el pabellón de A Malata con el estadio, mediante nuevas sendas peatonales que articularán los distintos espacios deportivos.

Uno de los ejes principales de la actuación será la intervención integral en todos los pabellones existentes. Está prevista la demolición de varias edificaciones en desuso, como la antigua nave de Protección Civil, las construcciones abiertas situadas al norte del pabellón 1, el pabellón 4 y el antiguo auditorio. Estas demoliciones permitirán liberar espacio para facilitar una conexión rodada entre la carretera de A Malata y el vial que circunvala Fimo.

En los pabellones 1, 2 y 3 se ejecutarán nuevas envolventes y cubiertas, con una fachada renovada de chapa de aluminio lacado y paneles de madera cemento. Los espacios interiores se abrirán al nuevo parque mediante grandes superficies acristaladas, integrando la naturaleza en la práctica deportiva. El pavimento será multideporte en los pabellones 1 y 3, orientado a fútbol sala y baloncesto, mientras que el pabellón 2 contará con pavimento de alta dureza para patinaje.

El pabellón 5 se transformará en un moderno polideportivo con un aforo de 1.312 plazas, ampliable mediante gradas desmontables para grandes eventos, lo que lo convertirá en el segundo recinto con mayor capacidad de la ciudad. La actuación incluye nuevos vestuarios, zonas de almacenamiento y aseos, con un pavimento de madera pensado para competiciones de alto nivel.

En el pabellón 6, los trabajos se centrarán en la fachada orientada hacia A Malata, donde se eliminará el soportal metálico actual para ejecutar uno nuevo. El espacio se destinará a un programa multideporte, con disciplinas como esgrima, gimnasia o artes marciales, apostando por una planta lo más diáfana posible y por la entrada de luz cenital a través de un gran lucernario. También se crearán dos nuevos vestuarios accesibles y se reordenarán los usos interiores.

El pabellón 7 albergará la nueva sede de Protección Civil, acondicionando la planta baja de un edificio actualmente inacabado. Esta ubicación permitirá una salida directa hacia la ensenada de A Malata, una mayor independencia de usos y la recuperación de un inmueble en desuso.

Por su parte, el antiguo pabellón de Marina, el número 8, será rehabilitado por su valor patrimonial y se destinará, entre otros usos, a la práctica de boxeo. El proyecto se completa con la creación de tres pistas exteriores para fútbol y baloncesto, ampliando la oferta deportiva al aire libre.

La inversión total supera los 5,7 millones de euros, que serán financiados al 50% por el Ayuntamiento de Ferrol y la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Deportes. Se trata, además, de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, llamado a marcar un antes y un después en las infraestructuras deportivas de la ciudad.