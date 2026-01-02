Ofrecido por:
Desactivan el plan de emergencias en As Somozas (A Coruña) tras retirar la carga peligrosa del accidente
El vehículo se salió de la vía el pasado miércoles, 31 de diciembre. La retirada de su carga peligrosa obligó a activar el plan de emergencias para su tratamiento en una planta especializada
El plan de emergencias (Transgal) activado este miércoles 31 al salirse de la vía en As Somozas (A Coruña) un camión de transportes ha sido desactivado al retirar la carga peligrosa que llevaba.
Según ha informado el 112, una vez retirada la carga del camión para su tratamiento en una planta especializada, el vehículo podrá estabilizarse y ponerse en marcha para dejar la vía libre.
Fue el pasado miércoles cuando el camión que trasladaba la mercancía se salió de la vía, perdiendo parte de su carga, y obligando a activar el plan de emergencias al tratarse de mercancía peligrosa.