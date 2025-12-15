La demolición del muro que permitirá conectar Ferrol con el mar ya tiene fecha

Este viernes será un día "histórico" para Ferrol. Así lo ha afirmado este lunes el alcalde de la localidad, José Manuel Rey Varela, al anunciar la demolición del muro que separa la ciudad del mar, en el que será un paso clave del proyecto Abrir Ferrol ao Mar. La demolición será a las 16:00 horas y permitirá conectar el núcleo urbano con el Arsenal y una nueva fachada marítima.

Este será un acto que simboliza, en palabras del alcalde, "unha etapa que queda atrás e un emblema da gran transformación que xa está en marcha".

El acto contará con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, algo que Rey Varela recordó que "reflicte a importancia institucional e histórica deste proxecto para Ferrol e para Galicia".

Tras la demolición del muro se seguirá trabajando en las actuaciones de la fase 2 del proyecto, que afecta de manera principal al barrio de A Magdalena, mientras que los trabajos de la fase 1 se centraron en Ferrol Vello. Ambas sumaron unos 5,3 millones de euros.

El Concello también confirma que la licitación de la fase 3, en el barrio de Esteiro, a la que se han presentado siete empresas, se adjudicará próximamente y que el proyecto de la fase 4, en Caranza, también se aprobará pronto. En el caso de la fase 3 se maneja un presupuesto de 2,9 millones de euros.

Rey Varela resaltó además que "o resultado final será o cambio completo da fachada marítima de Ferrol, cun carril bici e unha senda verde e azul de máis de 10 quilómetros". El presupuesto global del proyecto ronda lso 15 millones de euros.