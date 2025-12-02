Óscar Puente desliza que habrá "novedades" en relación con el tren en Ferrol

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que el Gobierno está dedicando "todo el esfuerzo" para mejorar el ferrocarril en Galicia, al igual que ha anunciado que la fase 3 del estudio para mejorar el servicio de Cercanías "quedará cerrada a lo largo del mes de diciembre".

Así lo ha comunicado Puente este martes tras ser interpelado en la Cámara Alta por el senador del PP y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, quien le ha transmitido la necesidad "de vital importancia" para Ferrol y para el norte de Galicia de tener "un tren del siglo XXI".

"Pronto vamos a disponer de una primera imagen sólida y completa de cómo deben ser los nuevos servicios ferroviarios que Galicia merece, en los que no tenga ninguna duda incluirán novedades en relación con Ferrol", ha asegurado Puente en su respuesta al alcalde ferrolano recogida por Europa Press.

La petición de "un tren del siglo XXI" y de mejores servicios ferroviarios en el norte de Galicia ya se había llevado a cabo este domingo en una multitudinaria manifestación en Ferrol a la que según la entidad organizadora Foro Cidadán Polo Ferrocarril, asistieron 30.000 personas, rebajando la cifra a 10.000 según la Policía Local.

Aquí la sociedad civil y política se concentraron para pedir un servicio ferroviario "digno", ante la consideración de una "discriminación" de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal en las políticas de modernización del transporte. La petición de un "tren del siglo XXI" ha servido de paraguas para encapsular todas las reivindicaciones.

Lo que le pide Rey Varela

La demanda de la ciudadanía ferrolana ha sido trasladada este martes en el Senado por su alcalde, quien ha pedido a Puente "respuestas y soluciones ante el abandono ferroviario".

Concretamente Rey Varela ha requerido "la restitución de las frecuencias y horarios que existían hasta este año entre Ferrol y Coruña", así como que "vuelva a funcionar la línea que han suprimido entre Madrid y Ferrol" y que se inicie "el estudio informativo de la línea Ferrol-Betanzos-A Coruña".

Aparte de solicitar también que "se firme el convenio de la estación intermodal" de Ferrol y que se redacte un "estudio informativo para el proyecto de modernización de la línea que nos conecta con el norte", el senador 'popular' ha pedido a Puente que se reúna con él, los partidos gallegos y el Foro Cidadán Polo Ferrocarril para buscar soluciones conjuntas.

"El gobierno ha hecho más que ningún otro por el tren en Galicia"

Durante su intervención, el ministro Puente ha asegurado que las fases 1 y 2 del estudio sobre el sistema de Cercanías y los nuevos servicios ferroviarios en Galicia, ha permitido "identificar los corredores potenciales y definir distintos escenarios de operación" y que la fase 3, en la que se "concreta ya la propuesta de explotación y el análisis socioeconómico", se cerrará "a lo largo del mes de diciembre".

"Pronto vamos a disponer de una primera imagen sólida y completa de cómo deben ser los nuevos servicios ferroviarios que Galicia merece. Estamos trabajando para dotar a Galicia de un ferrocarril del siglo XXI, apoyándonos en tecnologías que nos permiten comprender con rigor cómo se mueven los gallegos hoy y cómo se moverán mañana", ha garantizado el ministro.

Además, ha recordado al alcalde de Ferrol que en 2018 para llegar a Santiago de Compostela en tren el recorrido era de "ocho horas", mientras que hoy para viajar a la capital gallega se tardan "tres horas". "Fíjense el avance", le ha reprochado Puente.

En cuanto a la situación actual de la red ferroviaria de Galicia, el titular de Transportes ha enfocado la atención en la línea Coruña-Betanzos-Infesta-Ferrol, en la que ha asegurado que se "está redactando un estudio de posibles mejoras" y en el que se evalúan "futuras actuaciones orientadas la configuración funcional de la línea".

Respecto a las actuaciones en el tramo Ferrol-Ribadeo-Cudillero, Puente ha garantizado que se "están movilizando más de 93 millones de euros" con el objetivo de "reforzar la fiabilidad de la red, así como modernizar las estaciones e implantar nuevos sistemas automatizados para la regulación del tráfico ferroviario".

El ministro ha recordado que el servicio de Media Distancia entre Ferrol y A Coruña se ha incrementado respecto al año 2019 y que "hay más opciones de viaje Ferrol-Madrid", aunque "no sean directas como existían antes" pese a haber mejorado "el tiempo de viaje" entre ambas ciudades, así como "las opciones de viaje, las prestaciones y los precios".

Por último, Puente ha admitido que no tiene "ningún inconveniente" en reunirse con el alcalde de Ferrol, los partidos gallegos y el Foro, pero si les ha instado a citarse cuando estén "más despejadas algunas incógnitas en relación con esas obras de mejora en el trazado" para que la reunión "tenga un contenido mucho más práctico".

El bypass de Betanzos

Entre las solicitudes que llevó el alcalde de Ferrol al Senado estaba la de conocer más detalles sobre el bypass ferroviario de Betanzos (A Coruña).

Esta obra, a juicio de Puente, podría "mejorar los tiempos" en la línea entre A Coruña y Ferrol, cuyos tiempos entre ambas localidades según Rey Varela hoy rondan en tren "una hora y cuarto" y en autobús o coche "cuarenta minutos".

"El bypass lo sometimos a información pública en noviembre del año pasado y estamos trabajando en el análisis de las alegaciones y los trámites previos a su aprobación", ha puntualizado Puente.

Por su parte Rey Varela, ha señalado que "hace unos días" le han indicado que el bypass "aún está en consultas" y ha subrayado que después de este primer paso "aún faltarán el informe de la Abogacía del Estado, la aprobación del estudio informativo y la redacción del proyecto".