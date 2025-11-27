El puerto de Ferrol apela al liderazgo para enfilar su camino como referente en energías verdes

El potencial energético de Ferrol y su puerto ha sido objeto de análisis en las jornadas que en los últimos años han profundizado en el desarrollo de las infraestructuras portuarias. Este jueves, en la quinta edición, el enfoque energético se ha centrado en el concepto de "comunidad", y los participantes han resaltado el protagonismo del puerto ferrolano como "pilar de desarrollo de las energías renovables".

Para ello se ha apelado a la colaboración y la eficiencia, así como a la necesidad de contar con una infraestructura ferroviaria “de referencia”. Así lo ha trasladado el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, en el comienzo de la V Jornada Puerto-Empresa, celebrada en el Edificio Prioriño ante 200 personas en representación de la comunidad portuaria, el tejido empresarial, los centros tecnológicos y las administraciones públicas.

El Puerto, comunidad energética fue el título de la jornada. Bajo este epígrafe, Barea trasladó el trabajo realizado hasta el momento y aludió a resultados y proyectos que están en marcha y serán una realidad próximamente.

"Desarrollamos un sistema innovador que transformará el puerto en un 'hub' energético verde, con una gran fotovoltaica, con el hidrógeno y sus derivados, con producción y almacenamiento" Francisco Barea, presidente del Puerto de Ferrol

"Somos uno de los puertos más avanzados de Europa en transición energética. Desarrollamos un ecosistema innovador que transformará el puerto en un hub energético verde, con una gran fotovoltaica, con el hidrógeno y sus derivados. Con producción y almacenamiento. Con un modelo de autoconsumo compartido para la comunidad portuaria y buques", repasó el presidente portuario.

Entre las "certezas" que señaló y demandó Barea, se refirió a la de que "Ferrol seguirá siendo un referente en eólica marina, tanto fija como flotante". "Hemos demostrado ya nuestra capacidad, la experiencia de nuestras empresas y las condiciones idóneas de nuestros puertos. En este sector reforzamos la apuesta con la ayuda de nuevos aliados como WindWaves o Proinlosa que se suman a nuestra comunidad portuaria", trasladó el presidente.

Rueda y Rey Varela

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también remarcó la importancia del puerto de Ferrol para toda la economía gallega, y lo ha situado como una "referencia" y el más "avanzado de Europa" en lo relativo a la transición energética y la explotación de energías verdes.

Rueda destacó la recuperación de la comarca, al asegurar que Ferrol "vuelve a ser una tierra de esperanza después de muchos años de pasarlo mal", y que ahora está en una "senda completamente diferente".

Al referirse al puerto en este nuevo proceso de desarrollo, el presidente gallego lo calificó como un "elemento tractor" de Ferrolterra y como un "magnífico ejemplo" de lo que Galicia aspira a conseguir en materia energética.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, al inicio de la jornada.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, concedió relevancia a proyectos energéticos como los enfocados en eólica marina. "En un mercado que teníamos como era el tráfico de carbón hay que aprovechar las dificultades para convertirlas en fortalezas. Por eso los proyectos energéticos que se analizan aquí son muy importantes para esta transición y muy especialmente para la eólica y la eólica marina, con la que comenzamos en 2014 en astillero, cuando nadie trabajaba en este ámbito".

El regidor ferrolano también puso énfasis en la inversión "estratégica" en materia de Defensa. "Todo incremento de gasto para cumplir los requisitos de nuestra pertenencia a la OTAN y también para asegurar la paz mundial tiene una repercusión directa en Navantia", apuntó Rey Varela tras aplaudir la noticia de la modernización de las fragatas F-100,

"El siguiente paso de la modernización del astillero será contar con un nuevo dique que nos permita dar el salto que otros astilleros dieron también en el mundo", añadió.