Narón (A Coruña) lanza su campaña Merca Nadal con sorteos, decoración y ruta gastronómica

El Ayuntamiento de Narón presentó este lunes la nueva edición de Merca Nadal, una campaña que se desarrollará del 1 al 22 de diciembre con el objetivo de dinamizar el comercio local.

La iniciativa se estructura en tres ejes principales: promoción de compras en el comercio de proximidad, un Certamen de Decoración exterior y el programa gastronómico Datas saborosas.

La primera línea se centra en los sorteos en el comercio local, donde los establecimientos adheridos entregarán papeletas por compras superiores al importe mínimo que cada negocio establezca.

Las bases contemplan que las papeletas deben estar selladas o acompañadas del ticket de compra. Entre los participantes se sortearán cuatro cestas de Nadal mediante visitas sorpresa y tres vales de compra de 1.000, 600 y 400 euros, que deberán utilizarse en varios comercios.

Los niños y niñas también tendrán su espacio, ya que los negocios dispondrán de cartas para Papá Noel, fomentando su participación en el comercio de calle.

En paralelo, el Certamen de Decoración exterior está dirigido tanto a comercios como a hostelería. Para participar, los locales deberán tener sede física en Narón, mostrar el cartel oficial y contar con decoración interior y exterior, siendo obligatoria la ornamentación visible desde la calle.

Entre los inscritos se sortearán cuatro premios económicos, dos de 200 euros y dos de 100 euros, repartidos entre comercio y hostelería.

La tercera línea, Datas saborosas, reunirá la oferta de menús especiales, propuestas para llevar y cenas de Nadal que comuniquen los establecimientos hosteleros.

Con esta información se elaborará un listado difundido a través de las redes sociales municipales para facilitar reservas y dar visibilidad a la hostelería local en plena campaña festiva.