Adjudicadas las obras de rehabilitación interior de seis viviendas en el barrio de Recimil, en Ferrol

La junta de Goberno local de Ferrol ha aprobado la adjudicación de las obras de rehabilitación interior de seis viviendas situadas en la rúa Narón, en el barrio de Recimil, a la empresa Ámbitos Proyectos y Obras SL, por un importe total de 195.942,38 euros, repartidos en dos lotes de 97.971,19 euros cada uno.

El contrato contempla un plazo de ejecución de cuatro meses desde la firma del acta de comprobación de replanteo y un periodo de garantía de seis años, ampliable a once, superando el mínimo establecido en los pliegos.

Las actuaciones incluyen la demolición parcial de tabiquería interior, retirada de sanitarios y carpinterías, instalación de falsos techos y la dotación de cocina y baño completos con sanitarios, mobiliario, equipamiento y electrodomésticos, garantizando la funcionalidad y el confort de las viviendas.

Estas obras se suman a otros proyectos de rehabilitación ya en marcha en Recimil, como la renovación del edificio del Bambú Club, con un presupuesto de 435.200 euros, y la rehabilitación de la envolvente de la rúa Neda 1-4, valorada en 1.032.283,27 euros.

Además, se encuentran en fase de licitación los trabajos de rehabilitación de las envolventes en la rúa Ares 3-4 (524.789,61 euros), estrada de Castela nº 8 (271.998,43 euros) y estrada de Castela nº 22 (366.979,44 euros), consolidando el compromiso del Concello con la mejora del parque residencial y la eficiencia energética en el barrio.

Más actuaciones

Ferrol ha adjudicado a la empresa Civis Global SLU las obras de reposición del pavimento en el entorno del mercado de Recimil por un importe de 153.962,46 euros y un plazo de ejecución de tres meses, actuando sobre una superficie de 1.300 metros cuadrados.

La intervención incluye la retirada del pavimento deteriorado, saneo de la superficie, colocación de nuevo pavimento de hormigón de 25 centímetros, señalización horizontal y sustitución de señales deterioradas, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y seguridad de los viales que soportan el tráfico diario de carga y descarga, potenciando los mercados municipales como referente de productos de proximidad.

Por otro lado, ha aprobado la contratación de las obras de aglomerado en tramos de la rúa Casquido, en Santa Mariña, por un importe de 86.190,64 euros y un plazo de ejecución de tres meses, que incluyen reparación de fochancas, fresado, extensión de una capa de seis centímetros de firme, limpieza de márgenes y cunetas, y señalización horizontal y vertical, con el objetivo de mejorar la seguridad y funcionalidad de la vía.

Paralelamente, se ha licitado la repavimentación del camiño C-4 en Ponzos, Covas, vía de acceso a viviendas e instalaciones agrícolas, con un plazo estimado de ejecución de un mes.