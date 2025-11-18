Ferrol impulsa la expropiación en Penas de Guitín para eliminar un histórico tapón urbanístico

Ferrol dio un nuevo paso en la mejora de la movilidad en Catabois tras la publicación en el BOP de la aprobación inicial del proyecto de expropiación por tasación de los terrenos necesarios para completar la urbanización de la rúa Penas de Guitín.

La actuación busca suprimir un tapón urbanístico histórico que dificulta el tráfico y condiciona la seguridad de los peatones en este tramo.

El expediente, aprobado por la Xunta de Goberno local el pasado 16 de junio, se expone ahora al público durante un mes para que las personas interesadas puedan presentar observaciones o reclamaciones, especialmente en relación con la titularidad o valoración de sus derechos.

Según el PXOM, la zona forma parte del solo urbano consolidado, lo que obliga a la obtención de los terrenos privados necesarios para ejecutar la ampliación viaria prevista.

En total, dos parcelas suman 186 metros cuadrados afectados, por los que el Ayuntamiento abonará 18.786,07 euros a sus propietarios tras la valoración técnica realizada.

La intervención permitirá mejorar la circulación viaria, resolver un estrechamiento que condiciona el tráfico y garantizar un paso más seguro para los peatones en un punto especialmente concurrido de Catabois.