El aparcamiento disuasorio de A Capela (A Coruña) tendrá un bus lanzadera a las Fragas do Eume

El núcleo de As Neves, en el municipio de A Capela, contará con un aparcamiento disuasorio con plazas para caravanas, turismos, motos y bicicletas en el que, además, se establecerá un autobús eléctrico lanzadera a las Fragas do Eume en las épocas del año con mayor asistencia.

La obra cuenta con un presupuesto de 161.010,22 euros y está impulsada por la Deputación da Coruña, que acaba de licitar la actuación. Esta forma parte del Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) Fragas do Eume financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno con fondos Next Generation.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 17 de noviembre. El plazo de ejecución de las obras es de cuatro meses, por lo que según las previsiones el aparcamiento y el nuevo servicio lanzadera podrán estar operativos para el próximo verano.

Cómo será el nuevo aparcamiento de A Capela

Este nuevo aparcamiento ocupará una parcela de 2.380 metros cuadrados junto al centro de salud del municipio y con acceso directo al parque de las Fragas do Eume.

Contará con dos plataformas, una inferior con 10 plazas para autocaravanas y espacios para sus usuarios como tomas de agua y alcantarillado conectado a la red municipal, además de contenedores, y otra superior con 20 plazas para turismos, dos de ellas para eléctricos, y un aparcamiento accesible además de siete plazas para motos y seis para bicicletas.

Para su construcción se emplearán materiales sostenibles y zonas de terreno vegetal que ocupen el 20 o 25% de la superficie con celosías de hormigón prefabricado para facilitar la infiltración de las aguas, mejorando así su integración con el paisaje. El espacio también estará conectado a la red de abastecimiento de agua y de electricidad.

Bus a las Fragas

Uno de los puntos centrales del proyecto contempla un bus lanzadera desde el aparcamiento en As Neves hasta el Camiño da Ventureira, ya en el parque de las Fragas do Eume. El vehículo, ya adquirido por la Deputación, fue entregado al Concello da Capela y tuvo un coste de 60.000 euros.

Con este servicio, el objetivo es reducir la generación de residuos en el parque y una mejor ordenación del tráfico, especialmente durante el verano. Al ser eléctrico, el presidente provincial, Valentín González Formoso, destacó del autobús que permitirá rebajar las emisiones de CO2 y la contaminación acústica. También se mitigarán los problemas de aparcamiento.