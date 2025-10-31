Imagen del pleno de la Diputación.

Aprobado el convenio para construir en As Pontes (A Coruña) la primera casa de acompañamiento a mayores

El proyecto, con una inversión de 6 millones de euros, transformará el antiguo colegio Pardo Bazán en un centro pionero que apuesta por un modelo residencial más humano y abierto a la comunidad

La Diputación de A Coruña ha aprobado este viernes, con los votos favorables de PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños y la abstención del Partido Popular, el convenio con el Ayuntamiento de As Pontes para la cesión de los terrenos y la construcción de la primera Casa de Acompañamiento a las Personas Mayores (CAM) de la provincia.

Este centro será el primero de un nuevo modelo residencial que también se implantará en Rianxo y Ordes.

El presidente provincial y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, explicó que el Ayuntamiento cederá los terrenos del antiguo colegio Pardo Bazán y asumirá el derribo del edificio, mientras que la Diputación financiará la obra con 6 millones de euros. Las obras están previstas para comenzar en 2026.

El presidente provincial destacó también el impacto económico y social del proyecto, que supondrá "la creación directa de 70 empleos y una inversión superior a los 30 millones de euros en los próximos 30 años".

Tres previstas

La CAM de As Pontes será la primera de tres previstas por la Diputación, junto a las de Ordes y Rianxo. Estas instalaciones estarán inspiradas en un modelo de quinta generación, similar al de los países nórdicos, que apuesta por una atención más próxima, personalizada y abierta a la comunidad, alejándose de la masificación y la despersonalización del sistema tradicional.

Cada Casa de Acompañamiento se organizará en unidades convivenciales que reproducen un hogar, con espacios amplios, cocina, salón, baño propio y acceso al exterior.

En el caso de As Pontes, contará con 59 plazas repartidas en cuatro unidades, además de jardines terapéuticos, zonas de reunión familiar y convivencia con mascotas, buscando un entorno más cálido y doméstico.