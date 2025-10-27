Apuñalado un hombre en Narón (A Coruña) en un campamento donde se trafica con droga

Un hombre de unos 40 años de edad fue apuñalado este domingo en el campamento de Freixeiro, en el ayuntamiento de Narón, cuando acudió a adquirir una dosis de una sustancia estupefaciente.

Los hechos tuvieron lugar dentro del propio asentamiento, en uno de los lugares donde se comercializa droga del noroeste peninsular, en una zona cercana a dos institutos y a un polígono industrial.

La víctima se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, tratando de recuperarse de las heridas.

La Policía Nacional ya investiga el incidente, pero hasta el momento no se han practicado detenciones.