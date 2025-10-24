Ferrol renovará la pista polideportiva de A Cabana en 2026

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado del concejal de Servicios y Zona Rural, José Tomé, se reunió este jueves con la directiva de la Asociación Vecinal de A Cabana, en el marco del plan de barrios que impulsa el Ayuntamiento.

En el encuentro, el regidor avanzó que la parroquia contará en la primavera de 2026 con una pista polideportiva totalmente renovada, tras años sin mantenimiento.

"El lunes aprobaremos en la Xunta de Gobierno Local la adjudicación de las obras de mejora integral, y los niños y niñas de esta parroquia podrán disfrutar del espacio deportivo que se merecen", afirmó Rey Varela, quien precisó que el plazo de ejecución será de cuatro meses.

Durante la reunión, el alcalde repasó las actuaciones desarrolladas en A Cabana dentro del plan de barrios. Entre ellas, destacó los trabajos eléctricos realizados por la empresa de mantenimiento, con un total de 19 intervenciones correctivas y preventivas para reparar averías, revisar cuadros de luz y comprobar fijaciones de luminarias.

El servicio de limpieza ejecutó tareas de desbroce y chapeo en todo el barrio, especialmente en las zonas del local social (2.500 metros cuadrados), O Pilar (1.300 metros lineales) y A Barca, además de en fuentes y lavaderos. También se procedió a la limpieza, sustitución y reparación de contenedores y papeleras.

Por su parte, el servicio de conservación de zonas verdes realizó labores de siega y limpieza en más de 8.500 metros cuadrados, además de reponer 60 barrotes de madera en la zona del CIS e instalar dos nuevas papeleras.

En las áreas infantiles y biosaludables, se efectuaron reparaciones menores como el repaso de pintura y barnizado en los juegos.