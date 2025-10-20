Ferrol saca a licitación el proyecto de la Ciudad Náutica de A Cabana

El Concello de Ferrol sacará a licitación el proyecto básico y de ejecución de la Ciudad Náutica de A Cabana por un importe de 1.777.966,73 euros. Así, lo ha avanzado este lunes el alcalde José Manuel Rey Varela después de la reunión semanal de su gobierno. Las obras, que comenzarán en 2026, tendrán un plazo de ejecución de 14 meses

"Hace siete días aprobamos el proyecto, y hoy damos el visto bueno a su licitación, seguimos marcando el ritmo: aprobación y licitación, para poder iniciar las obras lo antes posible", afirmó.

Tal como ya se avanzó hace una semana en la presentación del proyecto, la Ciudad Náutica de A Cabana combinará los deportes náuticos con la recuperación del patrimonio histórico industrial en una parcela de 13.000 metros cuadrados que comparten los clubes de remo de San Felipe y A Cabana, la Sección de vela del Grupo Bazán y el Club de Actividades Subacuáticas Ferrol.

El proyecto, que nace de la tradición marítima que tiene Ferrol, permitirá recuperar un espacio para los deportes náuticos y para el disfrute de todos los ferrolanos. "Es un proyecto ambicioso, que pondrá en valor la relación de la ciudad con el mar; disfrutaremos de las competiciones y también del nuevo paseo y las zonas verdes", aseguró.

De esta manera, está prevista la rehabilitación de los seis edificios y la creación de un recorrido circular con el que, además, se abrirá a la ciudadanía la futura Ciudad Náutica de A Cabana. Así, cualquier persona podrá ir desde A Graña a A Cabana, A Malata, Ferrol Vello, A Magdalena, Esteiro y Caranza a través de una senda verde y un carril bici de 10 kilómetros.

Rey Varela confirmó que "con esta ciudad náutica ofreceremos las mejores instalaciones a los más de 250 deportistas de deportes náuticos, una deuda de años que compensaremos ahora".

Otros asuntos aprobados por la Junta de Gobierno local

En otra línea, la Junta de Gobierno local aprobó el desistimiento provisional de la licitación correspondiente a la contratación de las obras de la cubierta del estadio de A Malata. El motivo se debe a que se detectaron errores de cálculo del equipo técnico redactor y lo conveniente, afirmó el regidor, "es subsanarlos ya para evitar problemas futuros en una obra tan compleja e importante". El acuerdo se publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público y en los próximos días se anunciará un nuevo plazo para recibir ofertas.

Asimismo, el regidor informó de que las obras de reparación por defectos constructivos en la calle de la Iglesia están finalizadas hasta el aparcamiento del Cantón. La previsión es abrir todo este tramo al tráfico rodado este mediodía. Hoy se cerrará el siguiente tramo, entre Rubalcava y Carmen. La entrada al aparcamiento del Cantón se hará por la calle Terra, y la salida por la calle de la Iglesia en sentido contrario, subiendo por Concepción Arenal.