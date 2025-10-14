El Pleno de Ferrol aprueba la Cuenta General de 2024 con los votos en contra de la oposición

El Pleno del Ayuntamiento de Ferrol aprobó este lunes, en sesión extraordinaria, la Cuenta General del ejercicio 2024, con los votos favorables del Gobierno local y los votos en contra de los grupos municipales del PSOE, BNG y Ferrol en Común.

La concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, explicó que se trata de "un documento técnico y contable, elaborado por la Intervención General para remitir al Consello de Contas de Galicia y cumplir con el procedimiento oportuno".

Según detalló Sanjurjo, la Cuenta General es "el reflejo fiel de todas las operaciones y actuaciones realizadas durante el ejercicio económico de 2024" y constituye un trámite esencial para la fiscalización de los órganos de control externo.

El documento recoge que el activo y pasivo total ascendió a 183 millones de euros, que el resultado económico patrimonial supuso un ahorro de casi nueve millones de euros, y que el patrimonio neto del Ayuntamiento se situó en 153.817.917,89 euros.

En materia de contratación, la edil destacó que los datos demuestran "la gestión y el trabajo realizados por este gobierno durante 2024". En total, se formalizaron contratos por más de 26 millones de euros, de los cuales el 99% se tramitó mediante procedimiento abierto, lo que, según Sanjurjo, "supone un gran avance respecto al ejercicio anterior".

Además, subrayó que "se ha realizado un esfuerzo importante para regularizar todos los servicios que estaban sin contrato", lo que permitió mejorar la transparencia y eficiencia administrativa.

Respecto a los reparos emitidos en 2024, Sanjurjo anunció que el Ayuntamiento "consiguió reducirlos un 25% en año y medio", y adelantó que "los resultados del ejercicio 2025 reflejarán una reducción aún mayor, ya que a estas alturas del año prácticamente se han resuelto todas las anomalías".