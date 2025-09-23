Detenida en Ares (A Coruña) una mujer de 23 años en búsqueda y captura por juzgados de Gran Canaria Policía Local de Ares

Una mujer ha sido detenida en Ares. Agentes de la Policía Local del municipio lograron interceptar a la joven de 23 años, sobre la que pesaban cinco requisitorias judiciales de "búsqueda e ingreso en prisión" emitidas por diferentes juzgados de Gran Canaria.

La detención se produjo gracias a las labores de prevención de Seguridad Ciudadana y a la colaboración con la Guardia Civil, después de que los agentes tuviesen indicios de que la mujer se encontraba en la zona, según señala Europa Press.

La Policía montó el pasado 11 de septiembre un dispositivo de control de seguridad ciudadana en un punto clave del municipio. Durante el operativo, se detuvo un vehículo en el que viajaba la sospechosa.

Los agentes procedieron a identificarla y confirmaron que se trataba de la persona en busca y captura, por lo que fue detenida. La mujer fue puesta a disposición judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión.