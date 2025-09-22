Buscan a una mujer de 80 años desaparecida en Ferrol este domingo

Buscan a una mujer de 80 años desaparecida en Ferrol (A Coruña) este domingo - SOS DESAPARECIDOS

La Asociación SOS desaparecidos ha lanzado una alerta para encontrar a Lilia A. B. N., una mujer de 80 años de edad que desapareció en Ferrol este domingo. La organización pide la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Según la descripción proporcionada, Lilia mide 1,57 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos azules. Como características distintivas, camina encorvada y padece cojera.

En caso de tener información sobre su paradero, se puede contactar con la asociación a través de los teléfonos 868 286 726 y 642 650 775, o mediante el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.