Ferrol se suma a la Semana Mundial del Bienestar con actividades gratuitas al aire libre

Ferrol celebrará del 19 al 21 de septiembre la Semana Mundial del Bienestar con propuestas gratuitas para promover hábitos saludables y el cuidado integral de la salud. El programa municipal forma parte de una iniciativa internacional presente en más de 155 países y 10.000 localidades.

La programación comienza este jueves con una charla titulada Una alimentación saludable sin dietas, es posible, a cargo de la dietista y nutricionista Almudena Seijo, en la que participarán la propia concejala y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.

El viernes 19 se concentrarán las actividades deportivas. A las 17:30 partirá del Cantón de Molíns una carrera por el bienestar, dirigida por la triatleta Inés Santiago, con meta en el estudio Dale Candela, en la calle Real 120.

Frente a este espacio, a las 18:00, se ofrecerá una clase de barra hitt impartida por Candela Otero, y a las 18:45 horas el Cantón de Molíns acogerá una sesión de yoga a cargo de Mandala Estudio de Yoga.

Al finalizar, los participantes disfrutarán de un refrigerio saludable y recibirán un obsequio conmemorativo.