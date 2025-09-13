Investigan a un vecino de As Pontes (A Coruña) como presunto autor de un incendio forestal

Uno de los tres incendios de este verano en Ponteceso. Gustavo de la Paz - Europa Press

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Ortigueira, en A Coruña, y agentes ambientales del Distrito I y de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) investigan a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal.

Los hechos ocurrieron a raíz del incendio registrado el día 22 de agosto del año 2022 en la parroquia de O Freixo en el término municipal de As Pontes de García Rodríguez.

En el transcurso de la ardua investigación, los efectivos actuantes constataron que lo mismo ocurrió de forma intencionada y estaba relacionado con la eliminación de la maleza existente, la regeneración de los pastos y ahuyentar a los depredadores del ganado existente en la zona.

Tras el exhaustivo análisis de la documentación recabada, lograron la identificación del supuesto autor de uno de los incendios, procediendo a su investigación como presunto autor de un delito de incendio forestal.