Rescatan a un senderista herido que seguía una ruta cerca del Eume en A Coruña

Este jueves un senderista tuvo que ser rescatado mientras realizaba una ruta junto al cañón del Eume al resultar herido. La víctima se encontraba en una zona de difícil acceso en A Capela por lo que los servicios de emergencias movilizaron un helicóptero para su rescate.

El 112 Galicia recibió el aviso del propio senderista en torno a las 16:40 horas. Según indicó el particular, había resbalado haciendo una ruta sin que pudiera desplazarse después del percance.

El 112 solicitó entonces la intervención del 061, de los Bomberos del Eume y de la Guardia Civil.

La dotación de bomberos consiguió llegar hasta el herido aunque su evacuación era complicada al encontrarse en un terreno de difícil acceso. Así, se dio aviso al Servicio de Guardacostas de Galicia, que movilizó el helicóptero Pesca II, a bordo del cual sería trasladada la víctima.