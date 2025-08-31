Narón (A Coruña) ofrece un vale para regalos de navidad a menores en situación de vulnerabilidad

El ayuntamiento de Narón abrirá el próximo lunes, 1 de septiembre, el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la compra de regalos de Navidad para menores pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad.

La convocatoria permanecerá abierta durante quince días hábiles y tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades entre los niños y niñas de la ciudad.

La concejala de Bienestar Social, María Lorenzo, explicó que podrán acceder a estas ayudas todas las familias empadronadas en Narón con hijos o hijas de entre 0 y 16 años a fecha del 31 de diciembre de 2025.

Las solicitudes deberán presentarse acompañadas de la documentación requerida en el Registro General del Concello, en la sede electrónica del Ayuntamiento o por cualquier otro medio previsto en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cada menor beneficiario recibirá un vale por valor de 60 euros, que podrá canjearse en los comercios de la ciudad que acepten este sistema de pago para adquirir los artículos hasta el importe máximo indicado en el vale.