La ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Ferrol se duplica en los dos primeros años de mandato

El gobierno municipal de Ferrol ha presentado en la mañana de este jueves un balance de la ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2025, destacando un notable aumento en el gasto y en las inversiones.

Según la concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, la ejecución presupuestaria de los dos primeros años de mandato ha sido el doble que en los cuatro años anteriores.

Sanjurjo informó de que las obligaciones reconocidas netas han crecido de 31,5 millones a 35,5 millones de euros, un incremento impulsado por un aumento del 400% en el capítulo de inversiones reales.

"Ahora, pasada la primera mitad del mandato, ya están iniciadas todas las inversiones y con la financiación garantizada para todos los proyectos", afirmó.

Este aumento en el gasto, cercano a los tres millones de euros, refleja que las obras ya están en marcha y los pagos se están haciendo efectivos.

Aprobación del Team

En el mismo pleno ordinario de fin de mes, que duró menos de una hora y veinte minutos, desde las 10:00, se dio luz verde a la aprobación inicial del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM).

Con los votos a favor del grupo popular y de Ferrol en Común, y la abstención del PSOE y el BNG, esta iniciativa busca ofrecer a los contribuyentes una vía "más ágil y económica" para resolver reclamaciones contra la administración.

Una vez que se apruebe de forma definitiva, los ferrolanos podrán recurrir al TEAM sin coste económico, evitando así los gastos de la vía contencioso-administrativa. El tribunal estará formado por personal especializado en materia tributaria, y no será necesario contratar a un abogado o procurador.

Finalmente, la sesión plenaria también sirvió para aprobar los festivos locales de 2026, que serán el miércoles 7 de enero (día de San Julián) y el lunes 6 de abril (lunes de Chamorro).