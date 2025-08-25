Ferrol invertirá más de 1,4 millones en la mejora de instalaciones deportivas y culturales

El Concello de Ferrol ha puesto en marcha tres proyectos de renovación y mantenimiento en equipamientos municipales con una inversión global que supera los 1,4 millones de euros.

Por un lado, la Junta de Gobierno local ha aprobado el proyecto de ejecución para la renovación de dos campos de fútbol 7 de césped artificial en el complejo deportivo de A Gándara.

La actuación contempla la reparación de la base asfáltica, la instalación de un nuevo césped de última generación, la modernización del sistema de riego y drenaje, así como la dotación de nuevo equipamiento deportivo y la adecuación de los vestuarios.

El presupuesto asciende a 319.440 euros y el plazo de ejecución es de cuatro meses.

En paralelo, el Concello también ha dado luz verde a la licitación de las obras de conservación y mantenimiento de la envolvente del centro cívico de Caranza.

Se trata de un edificio construido en 1993 que presenta problemas de filtraciones y humedades.

El proyecto, con un coste de 581.467,91 euros y un plazo de seis meses, incluye la reparación integral de las cubiertas, la impermeabilización de paredes y fachadas, la sustitución de elementos dañados y la apertura de un nuevo acceso seguro a las cubiertas para facilitar su mantenimiento.

Asimismo, se ha aprobado la licitación del proyecto de reforma interior del centro cultural Carvalho Calero, en el Ensanche A.

La intervención contempla la renovación de acabados en paredes y techos, la adecuación de aseos para personas con movilidad reducida, la sustitución de pavimentos, la reparación del vídeo-porter y el cambio de luminarias.

Esta obra cuenta con un presupuesto base de 554.349,98 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

En total, las tres actuaciones supondrán una inversión de 1.455.257,89 euros, con el objetivo de modernizar y poner al día las instalaciones deportivas, culturales y vecinales de la ciudad.