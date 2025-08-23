Detienen un hombre en Ferrol tras realizar disparos al aire y llevarse al hijo menor de su pareja

Archivo - Coche de la Policía Local de Ferrol AYUNTAMIENTO DE FERROL

La Policía Local de Ferrol ha detenido este sábado por la mañana a un hombre después de lanzar varios disparos al aire tras una discusión con su pareja. Los hechos, que se produjeron alrededor de las 06:30 horas en la travesía Bazán de la ciudad.

Según fuentes municipales, el hombre se marchó del domicilio familiar y se llevó consigo al hijo menor de la pareja. Finalmente, los agentes localizaron al padre y al menor en otra vivienda.

El hombre salió del domicilio de forma voluntaria y la Policía procedió a su detención. El menor fue entregado a su madre, con la que quedó a su cargo.

Según informa Europa Press, la Policía ha abierto una investigación para esclarecer los detalles del suceso.