Detienen un hombre en Ferrol tras realizar disparos al aire y llevarse al hijo menor de su pareja
El menor fue entregado a su madre, después de que los agentes lo encontraran en otra vivienda con el padre
La Policía Local de Ferrol ha detenido este sábado por la mañana a un hombre después de lanzar varios disparos al aire tras una discusión con su pareja. Los hechos, que se produjeron alrededor de las 06:30 horas en la travesía Bazán de la ciudad.
Según fuentes municipales, el hombre se marchó del domicilio familiar y se llevó consigo al hijo menor de la pareja. Finalmente, los agentes localizaron al padre y al menor en otra vivienda.
El hombre salió del domicilio de forma voluntaria y la Policía procedió a su detención. El menor fue entregado a su madre, con la que quedó a su cargo.
Según informa Europa Press, la Policía ha abierto una investigación para esclarecer los detalles del suceso.