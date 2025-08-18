Investigado por conducir sin puntos en el carnet por tercera vez en Pontedeume (A Coruña)

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de A Coruña investiga a un varón de 46 años por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial, al ser detectado por tercera ocasión conduciendo un vehículo tras haber perdido la totalidad del crédito de puntos de su permiso de conducir.

Los hechos se iniciaron, tal y como ha relatado el instituto armado, cuando el grupo especializado en vigilancia de usuarios de riesgo del Destacamento de Tráfico de Ferrol detectó al conductor circulando por carreteras del municipio de Pontedeume (A Coruña).

Tras identificar al individuo, se verificó que este no disponía de puntos en su permiso de conducir debido a la comisión de numerosas infracciones previas.

Debido a la reincidencia en la comisión de esta infracción, la Guardia Civil ha solicitado a la Autoridad Judicial el comiso del vehículo, al ser considerado el instrumento utilizado para la comisión continuada de este delito.

El investigado ha sido puesto a disposición judicial y se enfrenta a penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad.