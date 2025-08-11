Sanidade publica la licitación de la obra de un sector del Hospital Naval en Ferrol

La Xunta publica hoy en el Portal de Contratos de Galicia, a través de la Consellería de Sanidad, la licitación, por valor de 282.960 euros, de la obra de reforma del ala 1C del Hospital Naval, dependiente del Área Sanitaria de Ferrol, para la creación del área infantojuvenil.

Las empresas interesadas en esta licitación tienen de plazo hasta el 9 de septiembre para presentar sus ofertas, tal y como ha informado la consellería en un comunicado.

La solución adoptada se realiza en dos fases consecutivas. En la fase 1 se ejecutaron 9 despachos, sala de terapia, sala multiusos, comedor, sala de niños y espacios de apoyo. En la fase 2 (objeto de este proyecto) se dotará de 10 despachos y apoyos. En la zona central se sitúan los locales de apoyo para que puedan compartirse fácilmente.

En la separación entre los despachos de psicología y las áreas de terapia se dispondrán biombos con persiana para poder realizar seguimiento de los pacientes en caso de ser necesario.

El programa de necesidades que comprende esta segunda fase, para completar la reforma total del ala de actuación, contempla dos despachos de psiquiatría, uno de psicología, uno para enfermería, dos para trabajo social, cuatro consultas, sala de espera y sala de control.

En esta segunda fase se incluyen los despachos de la fachada oeste, las consultas de la zona central y los locales de apoyo, con una superficie total de actuación de 343,70 m².

Las obras de reforma integral consisten, básicamente, entrabajos de redistribución de espacios de acuerdo al programa funcional, incluyendo tabiquería, carpintería interior, carpintería exterior en la fachada oeste, acabados y trabajos vinculados a la renovación completa de todas las redes de instalaciones en la zona de actuación.

Esta obra de reforma implicará un notable aumento en la atención a la salud mental de los más jóvenes, destinando más de 800 m² al proyecto.

Plan Director

En el pasado mes de abril, la Xunta licitó por casi 4 millones de euros la redacción del proyecto y la dirección de obra de la fase final del Plan Director del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

Además de este proyecto y de la dirección de las obras de la fase final del Plan Director del CHUF, el contrato licitado también incluye la elaboración del proyecto básico y de ejecución de las obras previas necesarias para enlazar adecuadamente la nueva obra con la obra en ejecución de la primera fase del Plan Director, así como para preparar el hospital para el desarrollo de la fase final de forma compatible con la actividad asistencial.

El plazo de ejecución será de 52 meses, al extenderse el servicio de dirección de obra a todo el periodo de ejecución de los trabajos, hasta que estén entregados y en funcionamiento.

Previamente a estos proyectos, se redactará un anteproyecto que sirva de base para desarrollar el proyecto de la fase final del Plan Director y el proyecto de la fase previa, así como para realizar, en caso necesario, la tramitación urbanística de la actuación.

El presupuesto estimado de las obras de la fase final más la fase previa del Hospital de Ferrol alcanza los 87 millones de euros.