Se mantiene estable el incendio forestal de Monfero - Queixeiro, en A Coruña
Hasta el momento ha afectado a cinco hectáreas y a la zona del Parque Natural de Fragas do Eume
La consellería de Medio Rural ha informado a última hora de la tarde del estado de los diferentes incendios forestales activos en Galicia.
En lo que concierne a A Coruña, se mantiene en situación de estabilizado el fuego de Monfero - Queixeiro, que afecta al Parque Natural de las Fragas do Eume, una situación que alcanzó a las 20:28 de ayer.
El fuego se inició el domingo a las 17:01 y la superficie afectada de forma provisional es de cinco hectáreas.
Para su extinción, la Xunta de Galicia ha movilizado hasta la fecha a 10 agentes, 14 brigadas, 9 motobombas, un pa y un helicóptero.