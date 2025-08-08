Ferrol recibe las visitas de las carabelas portuguesas en las playas de Ponzos y Santa Comba

Las carabelas portuguesas empiezan a aparecer por diferentes playas de la comarca de Ferrolterra, todo ello motivado por el buen tiempo y a las corrientes existentes en esta época del año.

Así, fuentes del Concello de Ferrol explican a Quincemil que han sido detectados estos hidrozoos en las últimas horas en las playas de Ponzos y Santa Comba. Este hecho está siendo analizado por los socorristas, que en el momento en el que notan que puede haber peligro para los usuarios de los arenales prohíben el baño en las zonas afectadas.

Por otro lado, el ayuntamiento de Ortigueira también ha publicado en su perfil de Facebook que se ha detectado su presencia en la playa de Morouzos, una de las zonas emblemáticas de esta localidad.