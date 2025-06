Las acusaciones mantienen la petición de más de 30 años de cárcel para el asesino de Elisa Abruñedo

El Ministerio Público y las acusaciones particulares en el crimen de Elisa Abruñedo, que representan a los dos hijos de la víctima, asesinada y violada en septiembre de 2013 en Cabanas (A Coruña), han ratificado su petición de condena para el hombre, Roger Serafín Rodríguez, al que se detuvo diez años después en su lugar de trabajo, según reporta Europa Press.

En concreto, por asesinato y agresión sexual solicita Fiscalía penas que suman 32 años de cárcel mientras que los letrados de los hijos elevan la petición a 37 años. Lo hacen con petición de agravantes como ensañamiento, alevosía y abuso superioridad, según han expuesto en declaraciones a los medios de comunicación y también en la vista, dedicada este viernes a la lectura de las conclusiones.

Esta parte entiende que hubo "aprovechamiento del lugar y de las circunstancias" por el hecho de que la víctima fuese sola, cerca de su casa, dando un paseo, y por donde la llevó, a una zona en la que no había visibilidad desde la carretera. También entienden que hubo agravante de género en relación a la agresión sexual.

Las acusaciones particulares han destacado, entre otras, las declaraciones de los investigadores o lo recogido en el informe psiquiátrico del centro penitenciario. Así, han considerado que se evidenció, en base a testificales y periciales, que hubo "una violencia excesiva" y que se causó a la fallecida "un sufrimiento innecesario" con una "voluntad deliberada" en este sentido.

Además, han argumentado que está, a su juicio, ratificado que no había por parte del acusado una "distorsión" de la realidad, como alegó en su momento su defensa. Lo han expuesto para rechazar atenuantes o eximentes a este respecto para el procesado.

"La maldad existe"

Ya en sala, el Ministerio Público ha incidido en que no "hay duda" de que Roger Serafín Rodríguez es el autor, por los datos recabados en la investigación y no solo por el hecho de que reconociese los hechos tras su detención, diez años después.

Mientras, ha remarcado la incapacidad de defensa de la víctima, en línea con lo que sostienen las acusaciones particulares, y ha apostillado que Elisa Abruñedo estaba en una situación de "extrema vulnerabilidad" cuando la apuñaló.

Las acusaciones particulares, como Fiscalía, rechazan la explicación del acusado tras su detención en la que afirmó que la mujer subió voluntariamente a su coche y que se conocían y han incidido en que las pruebas lo "vinculan inequívocamente" con los hechos.

Última sesión

Ha sido en la última sesión del juicio celebrado durante esta semana en la Audiencia Provincial de A Coruña, con Tribunal del Jurado y tras cinco días de sesiones en las que el procesado optó por no declarar manteniendo, en todo momento, una actitud cabizbaja.

"No ha colaborado, se ha mantenido callado durante diez años, solo no negó lo evidente", ha expuesto la fiscal sobre su silencio hasta su detención y lo que admitió una vez que se produjo esta. "La maldad existe, no hay que buscar más explicación", ha señalado en referencia a lo recogido por el perito que evaluó al acusado.