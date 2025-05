El PSOE pide la dimisión del alcalde de Ferrol por "votar en contra de inversiones en Defensa"

Este sábado, 31 de mayo, por la mañana el Partido Socialista ha exigido la dimisión del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP) por votar en contra de una moción que solicitaba un incremento del gasto en el sector de la defensa.

En una rueda de prensa, el secretario xeral socialista en la provincia de A Coruña, Bernardo Fernández, y el portavoz del grupo municipal del PSOE en Ferrol, Ángel Mato, han calificado la actitud del regidor popular de "cínica", "incoherente" y perjudicial para los intereses de la ciudad y de toda la comarca de Ferrolterra.

En este sentido, Bernardo Fernández ha sido contundente al señalar la contradicción del alcalde al asegurar que en Ferrol vota en contra de una moción que solicita y apoya un incremento de gasto en defensa, "un sector fundamental en la economía de Ferrol y de la comarca".

Fernández ha recordado que esta misma moción también fue rechazada en la Diputación de A Coruña por el Partido Popular, incluyendo a una concejal del PP de Ferrol, Susana Sanjurjo.

El secretario xeral del PSOE provincial ha subrayado la importancia del sector de la defensa, "que representa el 17% del empleo en la provincia de A Coruña".

Según el también regidor de Pontedeume, "no se puede ir a una manifestación a solicitar carga de trabajo para el sector naval en Ferrol y en Ferrolterra, y después votar en contra de esa moción". Además, también ha criticado la postura del BNG en este tema.

Por su parte, Ángel Mato ha incidido en la paradoja de que el alcalde "vaya a celebrar el Día de las Fuerzas Armadas cuando niega mayores inversiones y presupuestos para ese sector" o que participe en la colocación de la primera piedra de nuevos buques "cuando vota en contra y le da las espaldas al sector de la construcción naval militar en esta ciudad".

Mato ha recordado el esfuerzo del gobierno de Pedro Sánchez para reactivar la construcción naval en Ferrol, "con una inversión de 4.500 millones de euros y la creación de 9.000 empleos directos en la construcción de las fragatas F-110", lo que desde su punto de vista está "permitido incluso un aumento de la población en la ciudad por primera vez en décadas".

El portavoz socialista municipal ha lamentado que, en un momento de crecimiento de la población y de niveles de paro bajos desde 2017, el alcalde se ponga "del lado de la oposición a Pedro Sánchez", anteponiendo los intereses de su partido a los de la ciudad.

"Yo creo que el alcalde de Ferrol no debería de pasar ni un minuto más siendo regidor, cuando no es capaz de anteponer los intereses de la ciudad a la que representa, frente a los de su partido político", y, por lo tanto, "yo le pido al señor Rey Varela que no pase ni un minuto más en la Alcaldía de Ferrol", ha afirmado.

Ambos dirigentes socialistas han coincidido en señalar la "indecencia" de la actitud del alcalde y exigieron su dimisión inmediata, acusándolo de incumplir su palabra y de no defender los intereses de los ciudadanos de Ferrol.

Mientras, Mato ha anunciado que seguirá trabajando desde la oposición para "garantizar la modernización del astillero y la llegada de más carga de trabajo", pero insistió en que esta es una labor que fundamentalmente le corresponde al alcalde.