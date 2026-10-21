Dos vuelos semanales conectarán Santiago de Compostela con Copenhague desde junio de 2027

Santiago de Compostela sumará en 2027 una nueva conexión aérea. La ciudad estará conectada mediante dos vuelos directos a la semana con Copenhague, en Dinamarca. La compañía Norwegian aterriza de esta forma en el aeropuerto Rosalía de Castro, conectando las dos capitales.

Los vuelos ya están a la venta a través de la página web de la compañía aérea, donde se puede comprobar que los trayectos se realizarán los miércoles y los sábados. La información disponible en la plataforma, además, permite ver que la conexión comenzará el 19 de junio y se prolongará hasta el 18 de agosto, ya que no es posible adquirir billetes más allá de este día.

Los horarios varían según el día. Los miércoles, el vuelo parte de Copenhague a las 06:15 horas para aterrizar en Santiago a las 09:25, mientras que el de vuelta sale de la capital gallega a las 10:10 horas y llega a la ciudad danesa a las 13:10 horas.

Los sábados, el avión saldrá de Copenhague a las 16:25 horas para aterrizar en Santiago de Compostela a las 19:35 horas, desde donde partirá de nuevo hacia la capital de Dinamarca a las 20:20 horas.

Otras conexiones

La conexión con Copenhague no es la única que estrenará el aeropuerto compostelano en 2027, Año Xacobeo. La previsión es que la capital gallega reciba el próximo año un récord de peregrinos, pero también miles de visitantes que aprovecharán la celebración para conocer la ciudad.

TUI UK anunció el pasado mes de septiembre que aterrizará en marzo en Lavacolla con tres conexiones semanales a Londres-Gatwick, que serán operadas los miércoles, jueves y sábados. United Airlines, por su parte, ha confirmado que retomará la conexión entre Santiago y Nueva York el próximo verano tras el éxito de la ruta este año.

Una noticia que se une a la de Wizz Air, que abrirá su base en Santiago el 17 de diciembre y conectará la ciudad con Valencia, Madrid y Bilbao desde noviembre, mientras que en diciembre iniciará las conexiones con Varsovia, Roma, Málaga, Tenerife Norte, Zaragoza, Gran Canaria y Fuerteventura.

Vueling, por su parte, reforzará esta Navidad las conexiones entre Galicia y el País Vasco y sumará un quinto avión a su base en Santiago en 2027, que desde este verano tiene cuatro.

Otra empresa, aunque en este caso una agencia de viajes, que ha anunciado su llegada al aeropuerto compostelano es Fly2Galicia. La noticia no estuvo exenta de polémica debido a la falta de solidez del proyecto y a que la compañía con la que ha llegado a un acuerdo para realizar los vuelos (FlyYo) está vinculada con operaciones en Israel, algunas de deportaciones de personas de Palestina.