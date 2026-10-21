Santiago de Compostela, tercer aeropuerto de España más puntual tras Asturias y Bilbao

El aeropuerto de Santiago de Compostela es el tercero más puntual de España tras los de Asturias y Bilbao. Así lo indica un análisis de AirHelp, empresa tecnológica especializada en la defensa de los derechos de los pasajeros aéreos, que ha tenido en cuenta los datos del tercer trimestre de este año.

La puntualidad es uno de los factores que más influyen en la experiencia de los viajeros, aunque los retrasos y cancelaciones forman parte del día a día de los aeropuertos. En el caso del Rosalía de Castro, el 80% de los vuelos operaron según la hora prevista entre julio y septiembre.

El aeropuerto compostelano ocupa así la tercera posición de la clasificación nacional, situándose 10 puntos porcentuales por encima de la media española, con un 70 % de puntualidad durante este periodo. Los aeródromos del norte del país, además, son los más puntuales: Asturias (84%) y Bilbao (81%) son los que menos retrasos y cancelaciones han registrado.

Frente a estos resultados, aeropuertos como Palma de Mallorca, Ibiza o Barcelona-El Prat registraron porcentajes de puntualidad más bajos, con un 5 %, 64% y 65%, respectivamente. Estas cifras reflejan la gran diferencia que hay entre los aeródromos españoles durante los meses de verano.

AirHelp elaboró el ranking usando los aeropuertos que registraron más de 400 salidas mensuales de vuelos con datos disponibles, lo que equivale a más de 1.200 salidas durante el tercer trimestre de 2026.

Los derechos de los pasajeros

La empresa recuerda que la normativa reconoce a los pasajeros una serie de derechos en caso de retrasos, cancelaciones, overbooking o pérdida de conexiones.

Entre ellos se incluyen el derecho a recibir comida y bebida a partir de entre dos y cuatro horas de retraso, según la distancia del vuelo; alojamiento y transporte cuando la incidencia obligue a pasar la noche fuera; y la posibilidad de elegir entre un vuelo alternativo o el reembolso íntegro del billete en caso de cancelación, denegación de embarque o conexión perdida, o si el retraso supera las cinco horas.

Los pasajeros pueden tener derecho a una compensación de hasta 600 euros por persona cuando la incidencia sea responsabilidad de la aerolínea y no se deba a circunstancias extraordinarias.

El Convenio de Montreal protege frente a daños, retrasos o pérdidas de equipaje, con indemnizaciones de hasta alrededor de 1.800 euros.

AirHelp recomienda, para facilitar cualquier reclamación, conservar toda la documentación del viaje, como la tarjeta de embarque, las comunicaciones de la compañía y los recibos de los gastos ocasionados por la incidencia.