Entre "tranquilidad" y "prudencia" en A Coruña por las cancelaciones de Volotea en Asturias y Bilbao

La aerolínea Volotea, que dejó de operar en el aeropuerto de A Coruña el pasado mes de abril, regresará en noviembre. Desde el día 6 con vuelos a Bilbao, Valencia y Málaga y desde el 7 a Sevilla (a partir del 2 de diciembre también a Alicante), con los que la ciudad recupera conexiones nacionales.

Los billetes se venden desde hace semanas. Poco después de estar disponibles, a finales de septiembre, la compañía, con acumulación de pérdidas y en una delicada situación financiera, informó sobre la reestructuración de su deuda, y unos días más tarde se acogió a un preconcurso de acreedores en un juzgado de Barcelona.

En ese momento se supo también que Volotea reducía su flota de aviones y en los últimos días se produjeron en Asturias cancelaciones a destinos nacionales. En Bilbao, se estima la anulación de unos 350 vuelos hasta el próximo mes de marzo en ocho de sus 22 rutas mediante un ajuste operativo que reduce frecuencias y retira desplazamientos en España y al extranjero.

¿Pueden estas anulaciones y reajustes afectar a las rutas adjudicadas a través de concurso que se operarán desde A Coruña en menos de un mes? El Ayuntamiento ha reaccionado diciendo que estará “atento” a la evolución de la empresa pero admitiendo que "no peligra el contrato". Las agencias de viajes manifiestan "cierta tranquilidad" sin dejar de ser "prudentes".

En Asturias, la propia Volotea ha admitido recortes pero no suspensiones, prevé mantener sus 24 rutas en 2027 y asegura que continuará con su actividad en el Principado. En Bilbao, uno de los nuevos destinos desde A Coruña, la aerolínea ha completado una reorganización interna que no causará más cancelaciones en 2026.

"Seria y fiable"

"No es la primera vez que esto ocurre en Volotea, y no significa que vaya a haber problemas adicionales a los que sufre la compañía", comenta Óscar Regal, vicepresidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (Agavi) y CEO de Viajes Embajador.

"Somos prudentes respecto a la operativa en Alvedro", admite Regal. "Si Volotea se reestructura, es para poder operar las rutas a las que se había comprometido en A Coruña. Entendemos que los destinos, conseguidos mediante concurso, están más que garantizados".

Usuarios de Alvedro hacen cola en la terminal. Quincemil

Regal resalta que Volotea, por el tiempo que lleva operando y su experiencia, transmite "cierta tranquilidad". "Es una empresa seria y fiable. Las agencias seguimos vendiendo los billetes. Pero vamos a actuar con prudencia y seguir la evolución de los acontecimientos".

Desde otra agencia coruñesa, Olamundo!, Agustín Vázquez también cree que hay que "estar pendientes de las reservas por si se deben gestionar cambios en el plan de viaje, como valor del servicio que ofrecemos a nuestros clientes".

Vázquez se apoya en comunicación remitida por Volotea a las agencias de viajes para apuntar que su objetivo es "reorganizar determinadas deudas y obligaciones financieras, reforzar el balance y mejorar la estructura financiera de la compañía a largo plazo".

"Esto no significa que vaya a cesar sus operaciones ni que esté en liquidación. Se debe tener esperanza. Es un proceso destinado a garantizar su continuidad y sostenibilidad", considera el agente de viajes.

Preconcurso o concurso

A finales del mes pasado y tras cerrar el ejercicio 2024 con pérdidas por valor de 94,2 millones de euros, Volotea informó de que se encontraba en un proceso de reestructuración de deuda en pleno diálogo con sus acreedores. Unos días después se acogía a preconcurso para blindar ese reajuste y evitar el concurso en los últimos meses del año.

Una semana más tarde fuentes conocedoras del proceso transmiten que existen dificultades para que la aerolínea pueda llegar a acuerdos con sus acreedores, según recoge el portal preferente.com citando a Okdiario, lo que abocaría a Volotea al concurso.

Refuerzo interior y exterior en A Coruña

En menos de un mes aterrizarán en A Coruña los primeros vuelos de Volotea procedentes de cuatro aeropuertos españoles en una nueva etapa de operatividad en Alvedro. El contrato adjudicado por el Consorcio de Turismo es por tres años.

Las cinco nuevas rutas reforzarán el potencial de la terminal coruñesa en una etapa en la que la conectividad aérea de Galicia ha reunido a las administraciones (concellos, diputaciones, Xunta, Aena), aunque sin acercamientos respecto a la reclamada "coordinación aeroportuaria" entre las tres terminales de la comunidad.

Cada ayuntamiento se ha movido por su cuenta. Mientras en Santiago iniciarán también su actividad las compañías Wizz Air y Fly2Galicia, en A Coruña deberían licitarse antes de que termine el año las nuevas conexiones internacionales, un proceso para el que el Concello ha firmado un acuerdo de colaboración en promoción turística con la compañía textil Inditex.