Galicia recibe dos Premios Fitur 2026 al Mejor Stand de comunidad autónoma y al Mejor Stand Sostenible

Galicia ha recibido dos Premios Fitur 2026: uno al Mejor Stand en la categoría de comunidades autónomas y otro al de Mejor Stand Sostenible. El encargado de recoger ambos reconocimientos este miércoles ha sido el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

Galicia se convierte así en la primera comunidad autónoma en conseguir ambos reconocimientos en una misma edición, poniendo en valor la apuesta de Turismo de Galicia por la innovación, la sostenibilidad y la promoción del destino.

El stand de Galicia, que ocupó una superficie de 1.138,5 metros cuadrados (+14% respecto a la edición anterior), se presentó bajo la marca Galicia Calidade como símbolo de la excelencia que caracteriza al destino gallego e incorporó la promoción del Xacobeo 2027 como gran acontecimiento internacional.

El diseño del espacio apostó por una propuesta envolvente e inmersiva, destinada a favorecer la interacción de los visitantes con los principales valores turísticos de Galicia: la autenticidad, la sostenibilidad, la naturaleza, la enogastronomía o la cultura.

El jurado del Premio al Mejor Stand valoró la adecuación del espacio a la estrategia comercial, así como su originalidad e innovación. El Premio al Mejor Stand Sostenible reconoció, por su parte, el compromiso de Turismo de Galicia con la innovación y la defensa del medio ambiente, destacando el empleo de materiales reciclados.

La sostenibilidad estuvo también presente en las actividades desarrolladas en el espacio, con la promoción de productos enogastronómicos de proximidad amparados por sellos de garantía, denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, contribuyendo a la visibilidad de las pequeñas y medianas empresas gallegas.

El stand también incorporó medidas para favorecer la accesibilidad e informadores con conocimientos de gallego, junto con la puesta en valor de la música, la danza y otras manifestaciones de la cultura de Galicia.

La Xunta ha recordado en un comunicado que la participación de Galicia en Fitur 2026 forma parte del Plan de Promoción de Turismo de Galicia 2026. El plan contempla más de 150 acciones promocionales en alrededor de 20 mercados y la participación en más de 30 ferias estratégicas, nacionales e internacionales, del sector.

"Los dos galardones recibidos en Fitur 2026 ponen en valor la apuesta de la Xunta por una promoción turística basada en la calidad, la innovación, la sostenibilidad y la puesta en valor de los recursos propios, en un año marcado por la preparación del Xacobeo 2027", concluye el comunicado.