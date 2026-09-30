Un avión de Volotea en la pista del aeropuerto de A Coruña. Cedida

Aconsejan no comprar billetes de Volotea, operadora de rutas nacionales desde A Coruña, por su posible quiebra

Volotea, adjudicataria de cinco rutas nacionales en el aeropuerto de A Coruña a partir de noviembre, ha entrado este miércoles en preconcurso de acreedores. La aerolínea ha optado por esta opción ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona.

Según ha podido confirmar Europa Press, la compañía busca así blindar la reestructuración de su deuda con el objetivo de evitar el concurso.

En un comunicado de la pasada semana, Volotea anunciaba el arranque de las negociaciones con sus acreedores trabajando de la mano de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, sus socios operativos y entidades financieras. Estas terminarán en diciembre ante el impacto de 150 millones de euros por el coste del combustible. Entre sus planes está la reducción de su flota de 44 aviones a entre 30 y 35 aeronaves.

Asimismo, la aerolínea estudia un aumento de capital con inversores, además del ya comprometido por Alaeo, vehículo inversor de su equipo directivo y liderado por su fundador y consejero delegado. En cuanto al personal, los ajustes podrían traducirse en recortes en 50 empleos en las próximas semanas.

Para el próximo año Volotea prevé unas pérdidas de 33 millones de euros, reduciendo de todas maneras sus números rojos a la mitad, respecto a los 62,3 millones del año pasado. El patrimonio negativo de la compañía asciende a 77,5 millones de euros.

Tal y como informa Europa Press, uno de los principales inversores de Volotea es Aegean Airlines, la mayor aerolínea de Grecia y socio comercial de la compañía desde 2021, y PAR Capital, socios estratégicos desde un refuerzo de capital de en 2024 y 2025.

Por el momento, la empresa continúa su operativa con normalidad.

Pese a este anuncio, FACUA-Consumidores en Acción aconseja no adquirir billetes a esta compañía mientras dure el proceso y hasta que no aclare su situación económica.

De producirse la quiebra, existe la posibilidad de que se suspendan sus vuelos, así que la organización recomienda que los viajeros no asuman este riesgo.

De todas formas, ante esta situación, FACUA informa a los clientes de Volotea que la aerolínea está obligada a cumplir con los compromisos adquiridos, por lo que en caso de cancelación de alguno de los vuelos programados, deberá reintegrarles el importe abonado.

Para quienes ya hayan adquirido billetes con la compañía recomiendan conservar toda la documentación relacionada con la compra, incluidos billetes, facturas, justificantes de pago o correos electrónicos, a fin de poder reclamar las cantidades que correspondan si finalmente se produjese la cancelación del vuelo o la interrupción de las operaciones.

La asociación ha reclamado ya al ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que impulse un cambio regulatorio para acabar con la desprotección de los usuarios.

Entre ellos, pide que determinadas empresas que prestan servicios a los consumidores estén obligadas a contar con seguros que cubran el riesgo de cierre y garanticen la devolución de las cantidades abonadas por bienes o servicios no prestados.

Vuelos en A Coruña a partir de noviembre

En Alvedro, la previsión es que desde noviembre Volotea comience a operar las rutas con Bilbao, Málaga, Valencia y Sevilla y en diciembre con Alicante.

Este anuncio, de hace tan solo un par de semanas, suponía el regreso de Sevilla al aeropuerto coruñés, una de las rutas más demandadas por los usuarios y que llegó a ser la cuarta conexión con más pasajeros antes de la pandemia.

Si todo sigue según lo planeado, habrá vuelos entre A Coruña y Sevilla desde el 7 de noviembre.

Asimismo, con el contrato con Volotea también se retomarán las rutas con Málaga y Valencia, además de Bilbao. En este último caso habrá vuelos desde el 6 de noviembre.

La novedad estará en Alicante.

Este será un nuevo destino para Alvedro que empezará a operar la ruta desde el 2 de diciembre.

Además de reducir el número de aviones, la compañía ya está ajustando sus frecuencias en otros aeropuertos. Por el momento, no está confirmado si hará lo mismo en A Coruña.

Ante la posibilidad de quiebra de la compañía, la única que se presentó para el contrato de las rutas nacionales del aeropuerto, el concelleiro de Turismo e Cultura, Gonzalo Castro, envió este martes un mensaje de tranquilidad.

"Estamos atentos a los datos que nos llegan. Intuyo que no puede haber ningún problema para que la compañía cumpla el servicio del contrato que se va a formalizar", dijo Castro, que atribuyó la complicada situación de Volotea a factores como "el aumento de los costes fijos, como los combustibles".

"No es el único caso", afirmó.